'The Blues' op missie in Camp Nou: vier redenen waarom Chelsea straks toch kans maakt tegen Barcelona Stijn Joris

14 maart 2018

17u16 0 Champions League Barcelona versierde drie weken geleden een veelbelovende uitgangspositie op Stamford Bridge. De Blues mochten even hopen toen Willian de score opende, maar Messi had het laatste woord. De 1-1 lijkt Chelsea weinig perspectieven te bieden en toch liggen er kansen voor de Londense club om in Camp Nou alsnog door te stoten.

Conté nog ongeslagen tegen Spanjaarden

Het track record van Antonio Conté tegen Spaanse teams is nog vlekkeloos. De Italiaan kreeg als coach al vijf keer met tegenstanders uit Spanje te maken. Eerst als bondscoach van Italië. In de aanloop naar het EK in Frankrijk oefende de Squarda tegen Spanje en die match eindigde onbeslist (1-1). Op datzelfde EK twee jaar geleden maakte Italië de Spanjaarden een illusie armer. In de 1/8ste finale ging de titelverdediger er onherroepelijk uit na goals van Chiellini en Pelle (2-0). Dit seizoen botste Conté eerder in de Champions League met Atletico Madrid. In de poulefase werd het 1-1 op Stamford Bridge en 1-2 in Madrid. De laatste ontmoeting was uiteraard die van drie weken geleden in Londen. Vijf keer dus coachte Conté een team tegen Spanjaarden en hij verloor nog niet.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN