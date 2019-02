‘Super Jan’ Vertonghen in glansrol op Wembley: Belg met goal én assist van goudwaarde tegen Dortmund MH

13 februari 2019

22u50 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 3 einde 0 BVB BVB Borussia Dortmund Champions League Met dank aan uitblinker Jan Vertonghen. Tottenham, met ook Toby Alderweireld de volledige wedstrijd tussen de krijtlijnen, trekt over twee weken met een comfortabele 3-0-bonus naar het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund. Vertonghen tekende voor een doelpunt én een assist.

In de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League brak Son al gauw na rust de ban. Zijn elfde goal in de laatste twaalf matchen in alle competities samen. De Zuid-Koreaan de gevierde held, maar onze Jan Vertonghen was dat evenzeer. Met een haarfijne voorzet lag hij aan de basis van de treffer. In een onuitgegeven elftal met vijf verdedigers voelde de Rode Duivel zich in zijn sas. Sterke match. Zijn doelpunt tien minuten voor affluiten -als een echte killer werkte hij een voorzet van Aurier in doel- was de kers op de taart.

Een taart die nog wat zoeter smaakt dankzij de 3-0 van invaller Llorente. Dortmund, met Witsel uiteraard als basispion, zorgde vooral voor rust voor gevaar. De Borussen deemsterden weg in het tweede bedrijf. Het gemis van Reus en Alcácer was voelbaar: ’t ontbrak aan daadkracht voorin. De Spurs, nog steeds zonder de geblesseerden Kane en Dele, met anderhalf been in de kwartfinales.