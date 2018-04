"Scheidsrechter had het bij het rechte eind om Real penalty toe te kennen - hoe spijtig dat voor Juventus ook was" Hans Op de Beeck

12 april 2018

17u50 0 Champions League Een van de gespreksonderwerpen na de beklijvende Champions League-partij Real Madrid - Juventus, was ongetwijfeld de penaltyfase met Benatia en Vazquez in de hoofdrol. Volgens haast elke gewezen topref valt de Engelsman Michael Oliver, amper 33, weinig te verwijten. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, vonden zij het allen een terechte beslissing. Dat vindt ook onze scheidsrechtersbaas Johan Verbist. "De verdediger liep de aanvaller in de rug aan."

Verbist kan wel begrip opbrengen voor de ontgoocheling en woede die er bij Juventus heerst. "Als je zo'n wedstrijd speelt en dan in haast de laatste seconde genekt wordt door een penalty, dat is bijzonder spijtig voor hen. Maar het reglement is nu eenmaal het reglement en dat geldt zowel in de eerste als de laatste minuut hé. Benatia maakt een duwfout, een terechte penalty."

Een oordeel dat gedeeld wordt door de in Engeland gerespecteerde ex-ref Graham Poll, die zijn landgenoot Oliver -pas in januari gepromoveerd tot de keurgroep van eliterefs van de UEFA- verdedigt. Poll spreekt van een strenge maar rechtvaardige beslissing. "Ik vond Oliver erg moedig", zegt hij in Daily Mail. Toen ik ooit zei dat een topref veel moed moet hebben om zo'n zware beslissing te nemen, zei Arsène Wenger me ooit eens dat hij dat belachelijk vond. Ik denk dat hij na het zien van de wedstrijd gisteravond me wél zal begrijpen. En ook daarna zat Oliver goed: omsingeld en op schandelijke wijze belaagd door een half dozijn Juve-spelers, bleef hij kalm en sloot hij de veel te agressieve Buffon terecht uit. Spijtig dat de Engelse voetbalbond Oliver niet sneller gepromoveerd heeft, zodat hij in aanmerking kon komen om ook op het WK in Rusland te fluiten."

Ook voor de Spaanse ex-ref Ansuategui Roca (61) was het penalty. "Strafschoppen in blessuretijd die resultaatbepalend zijn zullen altijd controversieel zijn", aldus Roca. "Maar er is een duw. Benatia springt in de rug van Vazquez en brengt hem zo ten val", zegt hij. Rafa Guerrero, aan andere Spanjaard en actief op het EK 2004: "Pijnlijk voor Juventus, maar de waarheid is dat het penalty was." De Mexicaan Felipa Ramos Rizo, die floot tijdens het WK 2002, begrijpt zelfs de controverse niet. "De scheidsrechter past het reglement toe. Simpel."

Alleen voor twee Spaanse refs was het géén strafschop. Het blijft nu eenmaal voetbal - gelukkig maar. Juan Andújar Oliver: "Het contact tussen de twee was te licht om penalty te geven. Daarna werkt Benatia zelfs nog de bal weg." En ook voor Eduardo Iturralde Gonzalez was er te weinig contact.

In het kamp van Juventus pleitte een aangeslagen voorzitter Andre Agnelli voor het invoeren van de videoref in de Champions League. "Want deze man was de controle over de situatie volledig kwijt", aldus Agnelli. In tegenstelling tot de FIFA, dat de videoref ook tijdens het komende WK inschakelt, is de UEFA nog niet overtuigd. Zij houden het voorlopig bij extra arbiters op de doellijnen.

Alleen: als het systeem van de videoref toegepast wordt zoals we dat in onze Jupiler League doen, was de videoref in deze fase niet eens tussenbeide gekomen. De fase in het Bernabéu was immers een voorbeeld van interpretatie. Grijze zone of geen 'clear error' van de scheidsrechter en dan mag de videoref niet ingrijpen. Terwijl voor vele voetbalfans net in zo'n fases de ref alle hulp kan gebruiken. Verbist, gedecideerd: "Of de UEFA in de Champions League moet werken met een videoref, ga ik me niet over uitspreken. Maar ik vind helemaal niet dat we in het huidige reglement moeten gaan werken met uitzonderingen, ongeacht de belangrijkheid van de wedstrijd of het moment. Anders creëer je alleen maar onduidelijkheid. De scheidsrechter staat daar nog altijd om op dat moment die beslissing te maken. En dat deed Oliver gisteren perfect."