“Rakitić, Langlet en Alba moeten weg”: Miss BumBum laat van zich horen na zuur verlies van Barcelona TV

09 mei 2019

10u44

Bron: Dailystar 0 Champions League Barcelona ging met 4-0 onderuit op het veld van Liverpool, waardoor het een kruis mocht maken over een negende Champions League-finale en een eventuele zesde Beker met de Grote Oren. Veel mensen hadden de nederlaag niet zien aankomen, waaronder model Suzy Cortez. Zij spaarde niemand na het zure verlies, behalve één speler. Niet toevallig Lionel Messi.

‘Messi’s grootste fan’ Suzy Cortez keek verslagen toe hoe haar favoriete voetbalploeg met 4-0 werd vernederd in Anfield tijdens de terugronde van de halve finales van de Champions League. Het veelbesproken model, voor onder andere Playboy, deelde haar woede op Instagram. Voor de Braziliaanse was het duidelijk wie schuld treft bij de nederlaag: “Rakitić, Langlet en Alba moeten niet langer bij Barcelona blijven. Voor mijn part mogen ze alle drie worden verkocht. En Dembélé gaat beter videospelletjes spelen in de hel.” Ondertussen schreeuwde ze ook om het ontslag van trainer Ernesto Valverde. De post werd intussen verwijderd.

Suzy begeleidde de tirade met een foto van zichzelf in blauwe lingerie passend bij de Barcelona-truitjes, waarbij een kleine tatoeage van Messi met het Barça-embleem op haar beroemde achterzijde te zien valt. Die liet ze in januari al zetten, omdat ze vindt dat Messi de Gouden Bal 2019 moet winnen. “Ik weet zeker dat de beste speler ter wereld in 2019 zijn zesde Ballon d’Or zal winnen. Ik vier het nu al door een tatoeage te laten zetten van mijn geliefde nummer 10, samen met het schild van FC Barcelona om de club die ik enorm liefheb.”

Sinds ze in 2015 de Miss BumBum-prijs won, heeft Suzy haar liefde voor de Argentijnse goochelaar nooit onder stoelen of banken gestoken. In die mate zelfs dat Messi zijn vrouw Antonella haar nummer blokkeerde toen ze het wonderkind van Barcelona bleef bestoken met allerlei pikante foto’s en berichten.