"Pak die trofee en kom terug naar huis, we spelen dinsdag": het impressionante seizoen van Liverpool-topschutter Mohamed Salah in cijfers en beelden AB

24 april 2018

18u17 0 Champions League Er is maar één echte blikvanger in de halve finale van de Champions League tussen Liverpool en AS Roma: Mohamed Salah. Staat hij straks voor de 42ste keer aan het kanon? Alle ogen zijn alvast op Salah gericht na zijn topseizoen, maar hoe indrukwekkend zijn de prestaties van de Egyptenaar nu eigenlijk?

De 25-jarige Mohamed Salah is aan een ronduit impressionant seizoen bezig. Een seizoen dat gisteren al bekroond werd met de trofee voor Speler van het jaar in de Premier League. De coach van Liverpool en Mohamed Salah, Jürgen Klopp, had een niet mis te verstane boodschap voor zijn aanvaller. "Een individuele titel winnen in het voetbal is iets zeldzaam. Je kan trots zijn op jezelf", zei Klopp tegen Salah via een filmpje op Twitter. "Vanwege heel de Liverpool-familie wens ik je proficiat. Het was een fantastisch seizoen tot dusver, maar het zit er nog niet op. Pak die trofee en kom terug, we spelen dinsdag", zei een lachende Klopp.

"You've been the true star of this European campaign - now let's show our best to the world."



Jürgen Klopp's message to #LFC fans... pic.twitter.com/M2H2nYDW4m Liverpool FC(@ LFC) link

En inderdaad, een fantastisch seizoen is het zeker voor Liverpool en topschutter Mohamed Salah. Met nog drie resterende speeldagen in de Premier League én de halve finale (of meer) in de Champions League, zit de aanvaller van Liverpool dit seizoen al aan 41 doelpunten. Daarmee doet hij beter dan Messi en quasi even goed als Ronaldo die al 42 keer scoorde.

Premier League: 31 goals, 10 assists

Mohamed Salah is aan zijn eerste seizoen bij Liverpool bezig, en wat voor één. Salah maakte dit seizoen al 31 doelpunten in de Premier League. 24 daarvan scoorde hij met z'n linkervoet en vijf met z'n rechter. De Egyptenaar kan het niet alleen met zijn voeten, maar ook met het hoofd. Hij knikte dit seizoen al twee ballen in doel.

En neen, Mohamed Salah is niet alleen een goalgetter. Met tien assists is hij ook regelmatig de aangever. 41 Liverpool-doelpunten kwamen van de voet van Salah (goals & assists). Maar vier spelers in de geschiedenis van de Premier League deden beter. Luis Suarez, Thierry Henry, Andy Cole en Alan Shearer. De Egyptenaar komt zo in een indrukwekkend lijstje te staan.

(Lees verder onder de tweets)

31 - Mo Salah 🇪🇬 is the top goal scorer in the Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 & in the top 5 leagues 🏆 this season with 31 goals. Pharaoh. @LFC @22mosalah pic.twitter.com/wSoDJdZR5q OptaJean(@ OptaJean) link

40 – Mo Salah is just the fifth player in Premier League history to register 40+ goal involvements in a single season (31 goals, 9 assists) – also Alan Shearer (47 in 94-95), Andy Cole (47 in 93-94), Thierry Henry (44 in 02-03) and Luis Suarez (43 in 13-14). Awarded. pic.twitter.com/DUGDp6ErIY OptaJoe(@ OptaJoe) link

De pareltjes van Salah in de Premier League

Op 12 augustus 2017 maakte Mohamed Salah zijn eerste doelpunt ooit voor Liverpool tegen Watford. Een maand geleden volgde de terugwedstrijd tegen de middenmotor uit Londen. Deze keer maakte de Egyptenaar niet één, maar vier (!) doelpunten. Vooral zijn eerste en derde goal waren kunststukjes. Daarnaast gaf hij ook nog de assist voor Firmino. 5-0 voor 'The Reds', die het doel vijf keer vonden via Mohamed Salah.

Welk doelpunt van Salah er nog in het geheugen bleef plakken? Zijn treffer tegen Arsenal. Na een sprint van pakweg 70 meter verschalkte de Egyptenaar Arsenal-doelman Petr Čech. Het is de tweede treffer van het seizoen voor Salah in de Premier League. Liverpool won de match overtuigend met 4-0.

En dan misschien wel zijn mooiste van het seizoen: een heerlijke knal tegen Southampton. Liverpool won in eigen huis met 3-0. Salah mocht na 80 minuten gaan rusten en krijg een staande ovatie.

Champions League: 8 goals, 3 assists

Acht goals voor 'The Reds' in de Champions League, geen enkele Liverpool-speler deed het Salah voor. In de groepsfase maakte hij vijf doelpunten in zes wedstrijden. Ook in de achtste en de kwartfinale was Salah beslissend voor Liverpool.

Mohamed Salah scoorde zijn eerste treffer in deze Champions League-campagne tegen Sevilla. Hij maakte uiteindelijk nóg vier doelpunten in de groepsfase. En de Egyptenaar bleef ook na de eerste ronde beslissend. Zo maakte hij - op beheerste en frivole wijze - de 0-2 in de achtste finale tegen Porto.

En wat had u gedacht: ook in de kwartfinale tegen Manchester City zette Salah - die in beide confrontaties scoorde - Liverpool op weg naar de zege. In de terugwedstrijd tikte hij de 1-2 tegen de netten en ontnam hij alle hoop voor de Citizens.

Bekijk hier de eerste 40 goals van Salah in het shirt van Liverpool: