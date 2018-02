'Oudjes' van Besiktas met zijn tienen zwaar onderuit bij Bayern: 5-0 LPB

20 februari 2018

22u48 1 Champions League Bayern München heeft zijn ticketje geboekt voor de kwartfinales van de Champions League. De Duitse 'Rekordmeister' liet in eigen huis niks heel van Besiktas, dat met een forfaitnederlaag moest afdruipen. Müller en Lewandowski scoorden elk twee keer.

De 'oudjes' van Besiktas - de gemiddelde leeftijd bij de Turkse club bedroeg liefst 31,4 jaar - hielden tot kort voor rust stand in de Münchense Allianz Arena. Ook al stonden ze toen al geruime tijd met zijn tienen: Vida kreeg op het kwartier rood nadat hij de doorgebroken Lewandowski torpedeerde. Een domper voor de Turken, temeer omdat Vagner Love vlak daarop een riante mogelijkheid de nek omwrong.

Müller vond na 43 minuten het eerste gaatje in de Turkse muur. Lewandowski zag kort na de pauze een vrije trap tegen de paal belanden en gaf niet veel later Coman de assist voor de 2-0. Müller, met zijn tweede van de avond, en Lewandowski, met twee goals in negen minuten, maakten de terugwedstrijd compleet overbodig. Besiktas, dat autoritair doorheen de groepsfase walste, leed zijn eerste nederlaag in deze Champions League. Maar wel een hele zure.