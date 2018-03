‘Oude Dame’ herrijst uit de doden op Wembley, City wel naar kwartfinale ondanks nederlaag Manu Henry en Mike De Beck

07 maart 2018

21u20 0 Champions League Twee schoten tussen de palen. Meer had Juventus niet nodig om met 1-2 te winnen op Wembley. Tottenham had de wedstrijd helemaal in handen, maar in vier minuten tijd zag het de kwalificatie alsnog wegglippen. Een bittere pil voor Jan Vertonghen en Moussa Dembélé.

Al Son wat de klok sloeg in die eerste helft. Een keer. Twee keer en zelfs drie keer kon de Zuid-Koreaan voor dreiging zorgen. Bij de vierde poging was het dan toch raak. Ironisch genoeg wel op de fase waarin Son het minst goed afwerkte. De 1-0 stond op het scorebord, maar dat had er helemaal anders kunnen uitzien. Tenminste als ref Marciniak na een tackle van Vertonghen de bal op de stip had gelegd. Barzagli ontsnapte dan weer aan een rood karton nadat hij zijn studs op het been van Son had geplant.

Er hing geen vuiltje aan de Londense lucht. Totdat Juve een eerste keer tussen de palen schoot. Meteen raak voor de ‘Oude Dame’ en dat na iets meer dan 63 minuten spelen. Higuain zorgde voor de uppercut. Vier minuten later werd het een mokerslag. Dybala kreeg een zee van ruimte: 1-2. Boem, pats! De droom aan diggelen. Zo snel kan het gaan.In het ultieme slot kopte Harry Kane nog tegen de paal. Barzagli kon op de lijn het leer maar net ontzetten.

Net als Juventus plaatste ook Manchester City zich vanavond voor de kwartfinale. Kevin De Bruyne en Vincent Kompany kwamen niet in actie en zagen hoe City verrassend met 1-2 de boot in gingen tegen Basel. Gabriel Jesus, Elyounoussi en Lang zorgden voor de doelpunten. De Citizens wonnen de heenwedstrijd wel al met 0-4.