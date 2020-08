“Onwaarschijnlijk”: Als u denkt dat hij u niet meer kan verbazen, scoort Messi al liggend onvoorstelbare goal GVS

09 augustus 2020

11u09

Bron: VTM 0

Als u denkt alles van Lionel Messi gezien te hebben, doet hij toch weer iets... buitenaards. De 33-jarige wereldster wurmde zich tussen vijf Napolitanen en krulde al vallend de openingstreffer tegen de netten. Een fenomenale treffer. “Er is maar één speler ter wereld die ons zó kan doen opspringen van verbazing”, keek Jan Mulder zich in onze studio de ogen uit. “Dat doelpunt...” Marc Degryse was even verbluft. (lacht) “Hij lag op de grond. Onwaarschijnlijk. Tussen vijf man dan nog.”

Ook in de Spaanse media overal superlatieven. “Een Maradonische actie waarin hij zijn zwaartepunt ongewoon laag hield. Hij zette de wereld wéér op zijn kop met een buitengewoon doelpunt. Een goal van een andere planeet”, schreef AS. “Eigenlijk is dit doelpunt de perfecte metafoor voor de periode waarin Barcelona nu zit. Vechten, vallen, toch weer opstaan ​​en uiteindelijk ook scoren.” Mundo Deportivo volgde zijn Spaanse collega’s. “De grote Messi kwam tevoorschijn en tekende voor een van zijn mooiste goals ooit op het kampioenenbal. Helaas kon het publiek niet meevieren.”

Ei zo na scoorde Messi nóg een knappere goal. De bal beroerde eventjes zijn linkerarm alvorens de Vlo heerlijk weglegde. “Je ziet hem niet kwaad reageren, dus hij zal zelf wel beseft hebben dat hij eventjes hands maakte”, ziet Degryse.

