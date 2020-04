“Niemand wilde er een trappen”: Strafschopdebacle houdt Ajax van tweede titel op rij tegen sluw Juventus dat niet onbesproken finale van 1996 wint FDZ

09 april 2020

06u00 0

Normaal kreeg u deze week vier spetterende kwartfinales op de beeldbuis. En volgende week nog eens de terugmatchen. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be, met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: geen tweede opeenvolgende Beker met de Grote Oren voor Ajax na een strafschopdebacle tegen Juventus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Champions League Een jaar na de onvergetelijke winst tegen AC Milan stond Ajax weer in de finale. Opnieuw tegen een Italiaanse ploeg. In Rome, ­tegen het stevige Juventus van Marcello Lippi. In Amsterdam maakte euforie plaats voor treurnis.

Ze wilden zich zó graag in de geschiedenisboeken spelen. Twee keer op rij de Beker met de Grote Oren winnen zou een geweldige prestatie geweest zijn voor het Ajax van Louis van Gaal. Maar de finale in Rome kon niet slechter beginnen voor de Nederlanders. Frank de Boer schatte een bal verkeerd in, Van der Sar stond in niemandsland, Ravanelli profiteerde. 1-0.

Ajax speelde slecht, maar kwam vlak voor de rust wel op 1-1. Doelman Peruzzi bokste een vrije trap slecht weg, Litmanen trapte binnen.

Die strafschoppen...

Wat volgde, was dominantie van Juventus. Kracht gekoppeld aan ervaring. Zij wonnen de duels, zij kregen de beste kansen. Zonder te scoren. Strafschoppen brachten de beslissing. Edgar Davids miste, Sonny ­Silooy miste – beide spelers trapten omdat niemand anders bij Ajax de verantwoordelijkheid durfde nemen. “Niemand van ons wilde na de verlengingen een strafschop trappen”, zei ­Silooy later. “Daar baalde ik wel van. Louis was bij iedereen langs­gegaan. Bepalende spelers liepen er voor weg.”

De Italianen waren klinischer, alle elfmeters gingen voorbij Van der Sar. Het Stadio Olimpico kleurde voor één keer zwart-wit. Ravanelli: “Hier hebben we lang op gewacht – 1985 hebben we nooit als een overwinning beschouwd door het Heizeldrama.”

Bij Ajax ging het nadien meer over het extrasportieve. Er waren spanningen binnen de groep, spelers stonden op vertrekken. Het hoofd zot ­gemaakt na alle successen. Van Gaal zou zelf nog een jaar blijven vooraleer te vertrekken naar Barcelona.

En toch bleef de overwinning van Juventus niet onbesproken. In 2013 verklaarde de ­Italiaanse wetenschapper ­Giuseppe d’Onofrio in een NOS-documentaire dat de spelers van Juve doping hadden gebruikt voor de finale van 1996. “Ze hebben iets ­gebruikt wat de hemoglobinewaarde heeft verhoogd. Iets als epo. Of, minder waarschijnlijk, bloedtransfusies.”

Een zege met een dopinggeur voor Juventus, een nederlaag met een zure nasmaak voor Ajax.

FICHE

22 mei 1996

• Stadio Olimpico, Rome

• Toeschouwers: 67.000

• Scheidsrechter: Manuel Diaz Vega, Spanje

JUVENTUS :

Peruzzi • Torricelli, ­Ferrara, Vierchowod, Pessotto; Sousa (56’ Di Livio), Deschamps, Conte (43’ Jugovic); Ravanelli (76’ Padovano), Del Piero, Vialli

AJAX :

Van der Sar, Silooy, Blind, F. De Boer (67’ Scholten), Bogarde; R. De Boer (91’ Wooter), Davids, Litmanen; George, Kanu, Musampa (46’ Kluivert)

DOELPUNTEN : 12’ Ravanelli (1-0), 41’ Litmanen (1-1)

GELE KAARTEN : Torricelli, Deschamps, Di Livio, Jugovic, Blind, George, Wooter

STRAFSCHOPPEN:

Davids mist

Ferrara, 1-0

Litmanen, 1-1

Pessotto, 2-1

Scholten, 2-2

Padovano, 3-2

Silooy mist

Jugovic, 4-2

Meer over Ajax

sport

sportdiscipline

voetbal

Juventus

Ravanelli

Litmanen