“Milan heeft geen wereldploeg”: woorden waar wijlen Johan Cruijff snel spijt van kreeg in de CL-finale van 1994

07 april 2020

Normaal kreeg u deze week vier spetterende kwartfinales op de beeldbuis. En volgende week nog eens de terugmatchen. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be, met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de finale van 1994 tussen AC Milan en FC Barcelona.



Wijlen Johan Cruijff – op dat moment coach van de Blaugrana – aan de vooravond van de Champions League-finale in 1994: “Barcelona is ­favoriet. Wij zijn completer, strijdvaardiger en hebben meer ervaring. ­Milan heeft geen wereldploeg.” Woorden waar het Nederlandse icoon spijt van kreeg.

Zijn ‘Dream Team’ met onder meer Hristo Stoichkov, Romario en Pep Guardiola werd een dag later volledig weggespeeld door een wervelend AC Milan. One night in Athens. En de Italianen waren niet eens op hun sterkst – coach Fabio Capello moest het doen zonder Baresi, Costa­curta, toptalent Lentini en super­ster Marco van Basten.

Het was het jaar dat Anderlecht twee keer 0-0 speelde tegen de Mila­nezen in de groepsfase. “Die ploeg was een blok beton”, herinnert Marc Degryse zich. “Je geraakte er niet voorbij – een masterclass verdedigen. Bovendien konden ze je pijn doen met stevige tegen­prikken.”

Milan stond bekend als een ietwat saaie, defensieve ploeg.

Cruijff zei het als volgt: “Hun spel is gebaseerd op verdedigen, dat van ons op aanvallen.”

Kaakslag voor Cruijff

Niets daarvan op die Griekse lente­avond.

Milan zette Barcelona onder druk. Een goal van Panucci werd onterecht afgekeurd, het doelpunt van Massaro na twintig minuten telde wel. De aanvaller verdubbelde in blessuretijd van de eerste helft.

Vlak na de rust kwam het moment van Dejan Savicevic. De bijnaam van de Serviër: ‘Il Genio’, het Genie. Hij ontfutselde Nadal de bal, keek waar doelman Zubizarreta zich bevond en trapte op doel. De lob was perfect, de 3-0 een feit. “Un gol incredibile”, kon de Italiaanse commentator zijn geluk niet op. Marcel Desailly – die een jaar eerder de Champions League al won met Olympique Marseille, tégen Milan – maakte de vernedering compleet. “Een kaakslag voor Cruijff”, zegt Degryse. “Het frivole voetbal van Barcelona werd afgestraft.”

Savicevic en co mochten de Beker met de Grote Oren meenemen naar Milaan. Capello straalde, werd voor even onsterfelijk in San Siro. “Het mooiste moment uit mijn carrière”, zei hij jaren later.

Voor Barcelona werd het een nachtmerrie. Het begin van het einde van de Cruijff-dynastie.

De ploeg viel uit mekaar, Cruijff kreeg Barça nooit meer op de rails.

De val van het Dream Team begon die woensdagavond in Athene, op 18 mei 1994.

FICHE

AC Milan-FC Barcelona: 4-0

18 mei 1994

• Olympisch Stadion, Athene

• Toeschouwers: 70.000

• Scheidsrechter: Philip don (Eng)

AC Milan: Rossi •Tassotti, Maldini (84’Nava), Galli, Panucci • Desailly, Albertini • Boban, Donadoni, Savicevic • Massaro

FC Barcelona: Zubizarreta • Ferrer, Nadal, Koeman, Sergi(71’Quique) • Guardiola, Amor, Bakero • Stoichkov, Romario, Begiristain (51’Eusebio)

Doelpunten: 22' Massaro (1-0), 45' Massaro (2-0), 47' Savicevic (3-0), 58' Desailly (4-0).

Geel: Tassotti, Panucci, Albertini, Massaro, Stoichkov, Bakero, Ferrer, Nadal, Sergi.