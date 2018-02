"Met Lukaku in het team speel je de bal kwijt": United-legendes niet mals voor 'Big Rom' na match in Sevilla TLB

22 februari 2018

12u23

Bron: BT Sports 85 Champions League Romelu Lukaku (24) scoorde dit seizoen al vier keer in de Champions League. Maar gisteren in Sevilla wilde het niet echt vlotten in de heenmatch van de achtste finales. En dat was ook Manchester United-legendes Rio Ferdinand en Paul Scholes niet ontgaan.

Lukaku stond zoals wel vaker op een eiland te voetballen en met Clément Lenglet hijgde er negentig minuten lang een verdediger in zijn nek. En als de spits van Manchester United dan toch eens kon ontsnappen aan de aandacht van de 22-jarige Fransman, liep het spaak. Een mindere kaats, een wilde poging die hoog over ging, een afgekeurde goal voor handspel of een verloren duel: het was Lukaku's avondje niet in Spanje.

Scholes, gisteravond analist voor BT Sports, zag dat Lukaku de bal voorin te weinig kon vasthouden. "United loerde op de tegenaanval in Andalusië. Dat ligt Lukaku normaal wel, maar dat toonde hij niet tegen Sevilla. Hij moet en kan het beter doen dan wat hij getoond heeft", aldus Scholes. "Lukaku is een boom van een vent, maar liet zich te vaak aftroeven in de duels. Daardoor konden zijn ploegmaats de aansluiting niet maken, nochtans cruciaal in het systeem van United."

Ferdinand haalde er dan weer de naakte cijfers bij. Volgens de ex-verdediger raakte Lukaku de bal 38 keer in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en volgde 18 keer balverlies. "Da's bijna de helft", aldus Ferdinand. "Met Lukaku in het team, speel je op dit moment de bal kwijt. Dan wordt het moeilijk om een tegenaanval op te zetten."

