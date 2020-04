‘La Décima’ voor Real in 2014 of hoe de legende van Sergio Ramos écht begon SK

27 april 2020

Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis, en aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be , met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: het verhaal achter La Decima, de tiende Champions League-overwinning van Real Madrid.



Lissabon, 2014.

Wat een prachtige lentedag was het.

Twaalf jaar na hun laatste EC1-overwinning stond Real Madrid nog eens in de finale.

Tegenover een Belg: Thibaut Courtois, sluitstuk van Atlético Madrid, het chef d’oeuvre van Diego Pablo Simeone - de hogeschool in rendement zonder bal.

Trainer van Real Madrid: Carlo Ancelotti. In de halve finale was-ie met 0-4 (!) gaan winnen bij Bayern München, toen gecoacht door Pep Guardiola - zou omschakelingsvoetbal ooit perfecter geweest zijn als in dié wedstrijd?

Daags voor de finale verscheen in MARCA, de huiskrant van Madrid, dat Ancelotti in geval van een nederlaag zou ontslagen worden - de titelstrijd was in het voordeel van Barcelona beslecht, vandaar.

Déze finale betekende de definitieve zwanenzang van doelman Iker Casillas. Hij was 33 op dat moment. En geen puntenpakker meer. Tegen Atlético Madrid kwam hij onoordeelkundig uit, waardoor Real al vroeg in de wedstrijd op achtervolgen was aangewezen.

In dezelfde zomer zou Florentino Pérez beslissen om de doelman van dé revelatie op het WK in Brazilië, Costa Rica, naar de hoofdstad te halen: Keylor Navas.

Het duurde en duurde... Minuut 93 - Atlético Madrid was in het zicht van de haven. Nog één laatste hoekschop voor Real Madrid.

De nachtmerrie van Thibaut Courtois.

Luka Modric gooide de bal in het pak. En Sergio Ramos torende boven alles en iedereen uit om Courtois te vloeren met een koninklijke kopstoot.

Sindsdien is Sergio Ramos een held, een cultfiguur, een Verlosser voor de socio’s van Real Madrid. Ramos is de kapitein, de verpersoonlijking van alles waar Real Madrid als club voor staat: een stukje zelfbewustzijn/arrogantie, veel talent, en des te meer winnaarsmentaliteit.

Real Madrid in het voorbije decennium ís Sergio Ramos - sinds 2005 bij De Koninklijke.

In de verlengingen in Lissabon denderde Real over de stadsgenoot. De winning-goal kwam van Gareth Bale. Marcelo en Cristiano maakten doelpunten voor de statistieken.

Courtois was de wanhoop nabij. Thibaut is in zijn carrière inmiddels zó dicht bij de wereldtitel en de Champions League-trofee geweest.

Wat niet is, kan komen.

Sergio Ramos? Die zou na 2014 nóg drie keer de Champions League winnen. Het tijdperk van Zizou moest immers nog komen.

Eenmaal in Madrid - en voor 100.000 dolle fans in de straten - stak Ramos vanuit een open bus La Décima in de lucht. De tiende EC1-trofee voor De Koninklijke in haar roemrijke geschiedenis.

FICHE

24 mei 2014 - Estádio da luz, Lissabon

Real Madrid - Atlético Madrid: 4-1 (n.v.)

Toeschouwers: 60,976

Scheidsrechter: Björn Kuipers (Ned)

Doelpunten: 36' Diego Godin (0-1), 90+3' Sergio Ramos (1-1), 110' Gareth Bale (2-1), 118' Marcelo (3-1), 120' Cristiano Ronaldo, pen. (4-1)

Real Madrid: Casillas; Carvajal, Varane, Ramos, Coentrao (59' Marcelo); Modric, Di Maria, Khedira (59' Isco); Bale, Benzema (79' Morata), Ronaldo

Atlético Madrid: Courtois; Juanfran, Godin, Miranda, Filipe Luis (83' Alderweireld); Gabi, Koke, Tiago, Raul Garcia (66' Sosa); Diego Costa (9' Adrian Lopez), Villa

