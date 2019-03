“In Champions League-modus, doet hij dingen die niemand anders kan”: Lyon looft Messi, maar de Argentijn prijst vooral... Ronaldo ODBS

14 maart 2019

12u33

Bron: L'Équipe 0 Champions League Hij kon niet achterblijven na de hattrick van Cristiano Ronaldo. ‘t Was dan wel minder spectaculair, maar dat was vooral omdat het lot van Barcelona nooit aan een zijden draadje hing. Toch: met twee goals en twee assists, wees Lionel Messi er even fijntjes op dat hij de tweede wereldtopper is. Met veel respect voor die andere.

We mogen dat allemaal al zo gewoon vinden van Messi, toch weet hij ons nog telkens te verrassen” Ernesto Valverde

5-1 kreeg Lyon om de oren in het Camp Nou. Zeker toen ref Marciniak Barça een wat twijfelachtige penalty toekende in minuut 18 voor een fout van Jason Denayer op Luis Suárez, stonden de Fransen voor een quasi onmogelijke opdracht. Om die beslissing van de Poolse ref was er achteraf behoorlijk wat te doen. De Franse sportkrant L’Équipe bedacht Marciniak met een 2 op 10, Lyon-voorzitter Aulas reageerde verbolgen: “Het was een ongelooflijke beslissing. Het was absoluut geen strafschop, maar een gele kaart voor Suárez wegens een Schwalbe.” Denayer, fel geprezen als ‘Monsieur Propre’ na de heenmatch, moest het nu stellen met een 4 in L’Équipe, al was de krant vooral streng voor de Franse vice-kampioen: alleen Ndombele, klaar voor de absolute top, werd met een behoorlijk cijfer bedacht.

Messi zette de penalty met een Panenka om, in de tweede helft kneep hij Lyon dood met een geweldige individuele actie voor 3-1. Waarna de Argentijnse superster nog uitpakte met twee loepzuivere assists. Vooral de pass op Piqué (4-1) was magistraal. “Ik had vooraf gezegd dat de uitkomst van dit duel zou afhangen van Messi”, sprak Lyon-trainer Bruno Genesio. “Maar vandaag was hij in Champions League-modus. Dan is hij een genie die dingen doet, die niemand anders kan. Als Messi zo speelt, is hij simpelweg onstopbaar. Een van de allerbeste spelers ooit. Zoals Ronaldo dinsdag tegen Atlético deed, heeft hij zijn ploeg gedragen.”

Genesio gaf ook toe dat Lyon niet opgewassen was tegen de Catalaanse grootmacht. “We wilden hoger druk zetten, maar door de kwaliteiten van Barcelona slaagden we daar niet in. Ze zetten ons onder enorme druk en wij hadden daar geen antwoord op.”

61 - Lionel Messi has scored 61 goals in his 61 Champions League games at Camp Nou. Panenka. #BARLYO pic.twitter.com/2hbWL8JMiO OptaJoe(@ OptaJoe) link

Ook Ernesto Valverde was niet mild met lof voor Messi. “Hij was super. Scoorde, gaf assists, ging achter vele ballen. We mogen dat allemaal al zo gewoon vinden van hem, toch weet hij ons nog telkens te verrassen”, vindt de trainer van Barça. Gevraagd naar de vergelijking met Ronaldo, antwoordde Valverde: “Drie keer scoren tegen Atlético, dat is onwezenlijk. Maar ook Messi was vanavond ongelofelijk.”

Messi trok achteraf de kaart van de bescheidenheid, zoals hij dat graag en dikwijls doet. In plaats van zijn eigen topprestatie in de verf te zetten, sprak hij zich in lovende termen uit over Cristiano. “Hij heeft ons allemaal weer met verstomming doen slaan. Wat hij dinsdag deed: heel straf. Ik dacht Atlético de sterkere ploeg zou zijn, maar Juventus speelde met het heilige vuur en Ronaldo kende een magische avond.”