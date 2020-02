“Ik verwacht twee geweldige wedstrijden”: Barça-middenvelder Frenkie de Jong kijkt uit naar clash tegen Napoli LRE

Bron: UEFA 0 Champions League Ga er vanavond maar voor zitten. Als we Frenkie de Jong (22) mogen geloven worden de duels tussen Napoli en Barcelona duels om niet te missen. “Nu gaat het er echt om.”

Zijn herinneringen aan de achtste finales van de Champions League zijn zoet. Vorig jaar rond deze tijd stuntte Frenkie de Jong met Ajax door Real uit te schakelen in een fantastisch tweeluik. Nu moet de Nederlandse middenvelder Napels zien te veroveren met Barça. “Ik heb nog nooit gespeeld in Stadio San Paolo, maar Napoli is een heel sterk team", vertelt de Jong in een interview met de UEFA. “We hebben tegen hen gespeeld in de voorbereiding op het seizoen, maar dat is niet hetzelfde. Ze hebben veel kwaliteiten, ondanks hun toch wat teleurstellende resultaten dit jaar in Serie A (Napoli staat zesde, red.).”

Toch onderschat de Nederlandse middenvelder de Italianen niet. “Ze hebben het goed gedaan in de Champions League, bijvoorbeeld tegen Liverpool (2-0 en 1-1). Ze toonden al dat ze een sterk team zijn. Ik hoop dan ook dat het een leuke wedstrijd wordt in Napels.”

Zijn eerste maanden in Barcelona

“Een droom die uitkomt”, zo noemde de Jong zijn transfer van Ajax naar de Spaanse topploeg. Bij zijn eerste trainingen was het voor de Nederlander dan ook wennen aan alle vedetten rondom hem, en dan vooral aan Messi. “Het was raar om met hem te mogen trainen. Toen ik 12 jaar was, en nog op school zat, keek ik al veel naar voetbal. Hij was toen al de beste van de wereld en ik was een grote fan van hem.”

Het leven lacht de jonge Nederlander toe. Hij is een vaste waarde in het basiselftal en is heel tevreden over zijn leven in Barcelona. “Ik voel me thuis hier in de club, in het team en in de stad. Ik voel mij hier zeker op mijn plaats. Ik mag ook veel spelen. Dat is goed, maar ik geloof dat ik nog beter kan worden”, aldus de Nederlander. Dat zal nodig zijn, want volgens de talentvolle middenvelder haalt Barça nog niet zijn beste niveau. “Je hebt hier altijd het gevoel dat het mogelijk is om de Champions League te winnen. We hebben dan ook veel kwaliteit in de ploeg, ook al komt dat nog niet altijd tot uiting. Ik merk wel verbeteringen, dus hopelijk halen we ons beste niveau op het juiste moment.”