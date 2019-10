“Hoezo Dries, jij speelt niet? Maar je hebt 75 man uitgenodigd!”: verbazing groot dat Mertens op bank zit NQ/ODBS

02 oktober 2019

18u53

Bron: VTM Nieuws 0

Dries Mertens kan mits een goal vanavond net in Genk Diego Maradona evenaren met zijn 115de doelpunt voor Napoli, maar daar krijgt Carlo Ancelotti het duidelijk niet meteen warm van. De coach van Napoli zet de Rode Duivel op de bank in de Luminus Arena. Groot is de verbazing in de Genkse entourage, als ze dat nieuws vernemen. Bij een hartelijk weerzien met Leuvenaar Maarten Thibaut is de accountmanager van KRC Genk duidelijk ontgoocheld: “Hoezo Dries, jij speelt niet? Maar je hebt 75 man uitgenodigd!” Het antwoord van Mertens: “Ik weet het, wat moet ik nu doen?”