“Hij is in orde en heeft vertrouwen”: Zinédine Zidane ziet dat Eden Hazard helemaal verlost is van pijn aan de enkel

06 augustus 2020

20u46 0 Champions League Alles of niets morgen voor Real Madrid. De Koninklijke moet in de terugwedstrijd van de achtste finale van de Champions League een 1-2-verlies ophalen tegen Manchester City. Trainer Zinédine Zidane klonk strijdvaardig aan de vooravond van die wedstrijd en sprak ook over Eden Hazard: “Hij voelt zich goed, hij heeft vertrouwen.”

Het seizoen 2019-2020 was een lange sukkelstraat voor Eden Hazard. De kapitein van de Rode Duivels kampte met een vervelende enkelblessure. Bij de herstart van La Liga leek hij opnieuw fit te zijn, maar af en toe speelde die enkel toch weer op. Het euvel leek niet helemaal verholpen. Zidane beaamt, maar geeft mee dat Hazard nu zéker fit is. “Naar het einde van de competitie toe had hij last, maar nu is hij veel beter. Hij heeft veel tijd gehad om te rusten. Hij is in orde en straalt vertrouwen uit. Het is waar dat hij wat heeft gesukkeld met die blessure, mede ook door het hoge matchritme, maar nu speelt hij zonder pijn.”

Morgen is al een finale voor ons. Zinédine Zidane

Of de Belg morgen ook daadwerkelijk zal starten is nog niet duidelijk en dat liet Zidane ook in het midden. “Dat zien we morgen, dat is iets tussen de coach en de spelers. Het belangrijkste is dat we allemaal in goede vorm zijn. We hebben net tien dagen voorbereiding achter de rug en iedereen liet wel z'n mening horen over Hazard. Het belangrijkste is dat hij in orde is.”

Wat zeker is, is dat Real morgen als een Koninklijke zal moeten spelen wil het City nog uit de kwartfinale houden. In de heenwedstrijd zorgde Kevin De Bruyne er met een goal en een assist voor dat Real minstens twee keer zal moeten scoren in het Etihad Stadium. “We staan in het krijt, maar we zijn gefocust en morgen is al een finale voor ons. Het zal nog maar de tweede wedstrijd van de herstart van de Champions League zijn, dus we zullen proberen een goede prestatie neer te zetten”, aldus Zidane.

