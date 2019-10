“Het is nu of nooit": Spaanse pers zet Hazard nog maar eens op scherp voor cruciaal duel tegen Galatasaray YP

21 oktober 2019

12u56

Bron: Marca, AS 0 Champions League Eden Hazard miste de partij van zijn ploeg in Mallorca zaterdagmiddag (1-0 verlies) omdat hij vrijdagnacht papa was geworden van een vierde zoontje, maar veel extra tijd om te genieten krijgt de Rode Duivel niet. Morgen is het immers al do or die voor de ‘Koninklijke’ in de Champions League tegen Galatasaray. En volgens de Spaanse pers ligt de sleutel bij onze landgenoot.

“De Belg kon tot dusver nog niet imponeren bij Los Blancos. In de nasleep van het verlies in Mallorca en met de match bij Galatasaray in het verschiet, is het nu tijd dat de speler die zo schitterde met Chelsea en dat nog doet bij de nationale ploeg ook eens gaat uitblinken bij Real”, zo schrijven ze bij Marca op hun website in een artikel getiteld “Nu of nooit voor Hazard”. De Belg siert ook de voorpagina’s van de krant: “Dit is een finale, Eden Hazard”, luidt de boodschap daar.

“Er is geen beter moment voor Hazard en zijn ploegmaats om te tonen wat ze waard zijn, in de heksenketel die de Turk Telekom Arena ongetwijfeld zal zijn. Met een goede prestatie in Istanboel kan Hazard zich tonen aan het internationale publiek, want tot dusver heeft hij sinds zijn komst naar de Spaanse hoofdstad afgelopen zomer nog niet de gewenste impact gehad. De 28-jarige Belg maakte zijn Champions League-debuut in de 3-0-nederlaag tegen PSG en ook in La Liga wil het tot dusver nog niet vlotten nadat hij met een blessure aan de voorbereiding begon.”

Real haalde Hazard in huis voor matchen zoals die tegen Galatasaray: om het team te redden in de moeilijkste omstandigheden. Het is tijd om op te staan Marca

“Het duurde tot de match voor de interlandbreak tegen Granada vooraleer hij zijn eerste officieel doelpunt maakte. In die match waren er ook tekenen van beterschap en voor Real als geheel is het duidelijk dat ze iemand missen die het verschil kan maken. Karim Benzema heeft meer dan zijn verantwoordelijkheid genomen sinds Cristiano Ronaldo in de zomer van 2018 vertrok, maar als hij er niet staat, gaapt de grote leegte. Gareth Bale zou dat in principe ook moeten kunnen, maar hij wordt afgeremd door blessures en gaf in het verleden nog geen blijk dat hij deze ploeg kan leiden. Real haalde Hazard in huis voor matchen zoals die tegen Galatasaray: om het team te redden in de moeilijkste omstandigheden. Het is tijd om op te staan en de Real-fans te tonen waartoe hij in staat is.”

Ook bij AS hebben ze een boodschap voor Hazard. “De sleutelspeler van dit Madrid is nog verre van zijn beste versie. Hij scoorde tegen Granada zijn eerste doelpunt, maar voorlopig lijkt hij nog in niets op de speler die zo schitterde bij Chelsea. Hij kreeg rust in Mallorca omdat hij net vader is geworden, maar in Istanboel speelt Real een finale en dan moet hij opstaan.”