“Go f*ck yourselves!”: woedende Neymar haalt zwaar uit naar arbitrage LPB

07 maart 2019

08u16 0

De Europese exit van PSG is ook bij Neymar hard aangekomen. Op tv-beelden is te zien hoe de Braziliaanse vedette bij het eindsignaal verbijsterd staat toe te kijken in de tribune. Toen hield Neymar het nog rustig, wat later liet hij zich compleet gaan op sociale media. Vooral de penaltybeslissing van ref Skomina, na consultatie van de VAR, deed de geblesseerde PSG-spits schuimbekken.

“Dit is een schande!”, liet Neymar op Instagram optekenen bij een screenshot van de handsbal van Kimpembe. “Ze hebben vier kerels uitgekozen die geen verstand hebben van voetbal om de beslissing van de videoref te bekijken in slow motion. Dit was geen strafschop. Hoe kan je hands begaan als je met je rug naar de bal staat? Weet je wat, go f*ck yourselves!”

Neymar zat vanwege een voetbreuk op de tribune in het Prinsenpark. Afwachten of de UEFA de uithaal van de Braziliaanse superster ongemoeid laat.

