'Galactische' Marcelo redde samen met Cristiano de Madrileense meubelen: grappenmaker met klein hartje Frank Dekeyser

15 februari 2018

14u20 23 Champions League Al meer dan tien jaar is hij linksachter bij Real Madrid. Met hoogtes en laagtes. Tegen PSG was Marcelo opnieuw indrukwekkend. Niet te stoppen, nog altijd maar 29 jaar. Een pitbull op het veld, een rustige grappenmaker erbuiten.

Geboren en getogen in Rio de Janeiro. De jeugdjaren van Marcelo spelen zich af aan de stranden van Botafogo. Daar waar hij ’s morgens om 8 uur stond te voetballen met zijn papa én met grootvader Pedro. Marcelo wilde lijken op zijn grote voorbeeld Roberto Carlos. Snelheid gekoppeld aan techniek. Ex-international, ex-linksachter van onder meer en vooral Real Madrid.

Opa Pedro was de belangrijkste persoon in het leven van Marcelo. Iemand die hem alle kansen gaf. De kleine Braziliaan verhuisde na de scheiding – en nadat even bij zijn moeder woonde – naar zijn grootouders. Toen zijn oma de bal van Marcelo afpakte omdat zijn schoolresultaten achteruit gingen, kocht Pedro hem stiekem een andere. Zijn beschermengel. ’t Is ook zijn opa die een auto kocht om de linksachter naar training te voeren bij Fluminense toen Marcelo op dertienjarige leeftijd twijfelde om door te zetten. Een oranje auto die net niet helemaal stuk was. Tot op de dag van zijn dood in 2014 mocht Pedro hem niet verkopen van Marcelo. Band voor het leven.

Feliz dia dos pais ao melhor papai que meus meninos poderiam ter ❤️👨‍👦‍👦 @marcelotwelve Een foto die is geplaatst door null (@claricealves) op 13 aug 2017 om 20:07 CEST

Net zoals zijn band met Real Madrid. De Koninklijke haalde hem in 2007 weg bij Fluminense. Een wissel op de toekomst. Maar de Braziliaan kreeg sneller dan verwacht een kans – van toenmalig coach Fabio Capello. En Marcelo maakte indruk met zijn lange rushes, de manier waarop hij offensief zijn steentje bijdroeg. Bij zowat iedere trainer kwam hij uiteindelijk in de ploeg. Graag gezien in de kleedkamer van Real Madrid. Een grapje hier, een schouderklopje daar. Een rustpunt naast het veld. “Maar hij zorgt wel voor animo”, aldus Gareth Bale in het verleden. Zidane voegde toe. “Hij geeft positieve energie.”

Een grappenmaker met een klein hartje. Al sinds jaar en dag samen met zijn jeugdliefde Clarice, een afbeelding van opa Pedro op het lichaam getatoeeërd. In september vorig jaar verlengde hij zijn contract bij Real Madrid tot 2022. Nog vier jaar bij de Koninklijke, nog vier jaar die offensieve impulsen zoals gisteren tegen PSG. Dat hij dan af en toe zijn verdedigende taken vergeet… Het zal wel. Na die vier jaar wenkt een terugkeer naar Brazilië. Om zijn carrière af te sluiten bij Botafogo. Daar waar hij is opgegroeid. De cirkel zou rond zijn. Het is de grootste wens van Marcelo.

Parabéns amor moreno meu @marcelotwelve 12/05 #29 ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@claricealves) op 13 mei 2017 om 02:41 CEST