"Ga niets individueel forceren" Degryse heeft tip voor Onyekuru Marc Degryse

08u36 0 photo_news

"Voor deze wedstrijd zou ik twijfelen om Obradovic in de ploeg te brengen in plaats van Deschacht. Maar kom, de ervaring van Deschacht kan een pluspunt zijn. Mij gaat het er voorál om dat Anderlecht in balverlies met dubbele flanken speelt. Vanhaezebrouck kan in balbezit gerust drie mensen achterin houden en zijn flanken Onyekuru en Appiah zo hoog mogen schuiven, maar ik zou het niet verstandig vinden om, eenmaal PSG in balbezit is, die twee jongens aan hun lot over te laten. Dan krijg je het probleem dat Carrasco had in de eerste helft in Bosnië. In balverlies zou ik Gerkens vragen wat naar rechts te schuiven - zo krijg je op links Deschacht en Onyekuru en op rechts Appiah en Gerkens."



"Eenmaal aan de bal moet Anderlecht spelen met het lef van Vanhaezebrouck. Dúrf! Eigenlijk mogen de spelers niet te veel denken aan het resultaat. Kansen creëren en een goaltje maken zou al bijzonder knap zijn. Dat laatste kan het stadion én de ploeg een boost geven. Om dat te bereiken is het belangrijk dat niemand denkt om het individueel te forceren. Ik denk aan Onyekuru. Bij hem heb ik de zweem dat hij in een verre toekomst misschien wel op een hoog Europees niveau meekan. Maar dan zal hij geen stappen mogen overslaan. Eenmaal bij Everton zal hij kunnen tonen wat hij waard is in een betere competitie. En vanavond moet hij de rijpheid tonen om tenmínste controle te hebben over de zone waarin hij speelt. Kan hij Meunier opvangen? En blijft hij binnen de structuur van Hein voetballen? Ik zeg maar iets: het heeft geen zin voor Onyekuru om drie, vier mensen te gaan dribbelen. Dat geldt voor élke speler - controle hebben over je eigen zone. Dan zal Anderlecht al heel ver staan.



Het zal voor Vanhaezebrouck een leerschool zijn. Hij zal willen zien met welke spelers hij in zijn systeem vooruit kan. Op wie kan hij rekenen? Wie valt door de mand? Ik geloof niet dat Anderlecht kan stunten tegen PSG. Maar het publiek en zichzelf een goed gevoel geven, kan misschien wél."