“Football, bloody hell!” Bayern huilt, ‘idioot’ Ferguson dronken van glorie na strafste ontknoping ooit in CL-finale 1999

12 april 2020

Normaal kreeg u deze week vier spetterende kwartfinales op de beeldbuis. En volgende week nog eens de terugmatchen. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be, met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de verrassende triomf van Borussia Dortmund tegen Juventus, met het onvergetelijke ‘moment de gloire’ van een 20-jarige invaller.



Champions League De juiste woorden vindt hij niet. Dus vloekt hij maar live op tv: ‘Voetbal, godverdomme’. Het gekste slot van een Champions Leaguefinale ooit. Een legendarisch interview met Sir Alex Ferguson.

“Ik kan het niet geloven. Football, bloody hell.” De quote staat in zijn best of. Enkele zinsneden en dan die ene punchline. Het eerste interview met Ferguson op ITV na het mirakel in Camp Nou, met twee goals in blessuretijd tegen Bayern, is een klassieker. Een coach, zot van glorie.

Ferguson: “Maakt me niet uit of ik als een idioot klonk. Ik was de gelukkigste idioot op aarde.” De treble (Premier League, FA Cup en Champions League) wordt zijn absolute hoogtepunt.

Het feest in Barcelona is navenant. De meesten stappen the day after recht de vlieger op. Delirium.

Ferguson bluft dat hij geen kranten leest. In feite verslindt hij alles. Ook na die waanzinnige comeback kan hij het niet nalaten om ook de eerste edities van de Engelse kranten uit te pluizen.

Die versies die kort na affluiten worden gedrukt en waarvan 95 procent tijdens de match is geschreven.

Terwijl in de laatste druk de strafste adjectieven staan na de late goals van invallers Teddy Sheringham en Ole Gunnar Solskjaer, leest Ferguson in de eerste editie dat hij zonder sterkhouders Roy Keane en Paul Scholes tactisch heeft gefaald - conclusie voor de ommekeer.

Het zijn die lijnen die blijven plakken. Kritiek die hij niet nalaat voor te lezen aan de journalisten bij het eerstvolgende perscontact. Ferguson - ondertussen geridderd tot ‘Sir’ - heeft er plezier in. Payback time.

Journalisten die in die tijd briefings met Ferguson hebben meegemaakt, blijven erover vertellen. Een speciale dynamiek die verdwijnt wanneer de Premier League in 2005 beslist persconferenties live uit te zenden. Vanaf dan wikt hij zijn woorden meer. Minder gevloek.

Niets daarvan ervoor. De Schot kan bijzonder charmant en grappig zijn, quizjes spelen en diepe inzichten delen, maar wie zijn lijn overschrijdt, voelt het. Ontvlambaar karakter. De kleine dictator in hem.

Het draait om macht, om controle. Dat leidt tot de (tijdelijke) verbanning van journalisten wiens verhalen hem niet aanstaan, pittige discussies en vernederende scheldtirades. Soms is hij ronduit boertig. Grofste woorden eerst.

Hij lacht met kledij. Hij drijft de spot met nieuwe gezichten en kaatst kritisch vragen terug op een manier die in 2020 niet meer zou worden getolereerd. Soms denigrerend voor vrouwen, een keer homofoob. Andere tijden.

Excuses

Legendarisch is het verhaal waarin hij fors uithaalt naar een journalist aan de uitgang van het oude trainingscomplex. Tot Fergie zich realiseert dat er een horde ouders, kinderen en handtekeningenjagers getuige zijn van de scène. Volgens de overlevering heeft hij het fatsoen zich te excuseren: “Ach, het is de enige taal die de kl**tzak verstaat.”

Football, bloody hell. In mei 1999 ligt Bayern huilend op de mat. Alex Ferguson vloekt. Niet voor het eerst.

FICHE

26 mei 1999

Man United 2 – 1 Bayern München

Camp Nou, Barcelona

Toeschouwers: 90.045

Scheidsrechter: Pierluigi Collina (Ita)

Doelpunten: 6' Basler (0-1), 90+1' Sheringham (1-1), 90+3' Solskjær (2-1)

Man United: Schmeichel; G. Neville, Johnsen, Stam, Irwin; Giggs, Beckham, Butt, Blomqvist (67' Sheringham); Yorke, Cole (81' Solskjaer).

Bayern: Kahn; Babbel, Linke, Matthäus (80' Fink), Kuffour, Tarnat; Effenberg, Jeremies; Basler (90' Salihamidžić), Jancker, Zickler (71' Scholl)

