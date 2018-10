“Expres op iemands teentje staan, héérlijk”: Stefano Denswil verlekkerd op clash met "bandietjes" van Atlético Niels Poissonnier

03 oktober 2018

07u30 0 Champions League Zlatan. Balotelli. Messi. Vardy. Reus. En straks: Diego Costa & Griezmann. Stefano Denswil (25) weet zijn rechtstreekse tegenstanders in de Champions League wel uit te kiezen. “Zo’n Diego Costa. Die knijpt, trekt, vecht, spuwt in het gezicht… Leuk, toch? Soms moet je ‘cheaten’.”

“Dank je. Dat had ik ‘effe’ nodig.” Met een uitgestreken gezicht en zijn typische humor neemt Denswil het goedbedoelde steuntje van Hoofd Communicatie Kirsten Willem in ontvangst. In het daaropvolgende uur zou een glimlach nooit ver weg zijn.

Hoe ben jij, net voor zo’n Champions League-duel?

“Heel relaxed. Zoals altijd. ’t Is niet dat ik denk: ‘Godverdomme, de hele wereld kijkt straks mee. Ik mag geen fout maken, anders zal iedereen het gezien hebben.’ Je moet niet te gestrest zijn. Je gaat gewoon een pot voetballen.”

