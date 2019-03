“DNA koop je niet, dat bouw je op” en “Nog erger dan de ‘remontada’”: Franse pers vernietigend voor PSG ODBS

07 maart 2019

13u03

Bron: L'Équipe, So Foot 3 Champions League Het drama dat zich gisteravond in het Parc des Princes voltrok voor PSG, vindt L’Équipe nog erger dan de befaamde ‘remontada’ in Camp Nou van twee jaar geleden. ‘Encore Pire’, zo luidt immers de titel van de cover van de gezaghebbende sportkrant. Voor het magazine ‘So Foot’ mist de club, in vergelijking met Man United, vooral geschiedenis en DNA.

Op zoek naar de schuldigen, belandt L’Équipe al snel bij enkele spelers. Buffon, die met een stevige blunder aan de basis lag van de tweede goal van Lukaku. Mbappé, die bij 2-2 een opgelegde kans miste. Kehrer, die met een slechte terugspeelbal de opener van ‘Big Rom’ inluidde. Trainer Tuchel wordt verweten zich te makkelijk tevreden te stellen met de 1-2 die nog goed was voor kwalificatie en in de slotfase de match onderging. “Ach, de lijst kan nog langer zijn. Iedereen die gisteravond op het veld stond, eigenlijk. Niemand die opstond om de ploeg te behoeden van één van de zwartste avonden uit de Europese geschiedenis van de club.”

Six goals in 177 minutes—@RomeluLukaku9 is silencing the haters 🤫 pic.twitter.com/MvNE8fcwHd B/R Football(@ brfootball) link

“Want, eerlijk gezegd, PSG stond niet tegen ‘Red Devils’ maar tegen duiveltjes van het eerste jaar. Toen Manchester zijn penalty kreeg, stond Tahith Chong (19) op het veld. Hij heeft in de Premier League één minuut op zijn teller, tegen Southampton, en tien in de Cup, tegen Reading. Voor Mason Greenwood (17) waren het zelfs zijn eerste minuten ooit. Nu kan het goed zijn dat dit geen slechte jongens zijn, maar ze zijn niet van het niveau van Frenkie De Jong, Matthijs De Ligt of Donny Van de Beek, de Ajax-jongeren die een dag eerder stuntten in het Bernabéu.”

“Natuurlijk is PSG ook niet Real en aan dit ritme, zal PSG nooit Real worden. De grootse dromen van de dirigenten zijn opnieuw gebotst op een sportieve Europese realiteit die nu al sinds drie seizoenen ronduit catastrofaal is. Camp Nou in 2017 zou het zwartste moment uit de geschiedenis van de club geweest zijn (na 4-0-winst thuis werd er met 6-1 verloren, nvdr). Wel, wat er zich gisteren afspeelde, is nog erger. Onder de ogen van emir Al-Thani, de eigenaar van de club die speciaal was afgereisd, kan dit niet zonder gevolgen blijven. Misschien dat de Qatarese baas zich vragen gaat stellen of de gekozen weg wel de juiste is, met Nasser al-Khelaïfi als ceo. Ondanks onmetelijke financiële middelen blijken diens ideeën niet altijd de meest oordeelkundige te zijn. Want als de schuldigen voor deze exit vooral op het veld moeten gezocht, liggen de fundamenten ervan ook in een opeenvolging van mislukte transfermercato’s.”

Man Utd end PSG's dream pic.twitter.com/KeomWoWAAE B/R Football(@ brfootball) link

“De laatste nieuwe aankoop Leandro Paredes is een leuk spelertje, maar ook iemand die gisteren niets heeft bijgebracht. Terwijl Tuchel van hem net die pass verwachtte die Man Utd uit verband kon spelen. Paredes, de vervanger van Thiago Motta? Echt? “Hij heeft het ideale profiel”, vertrouwde Antero Henrique ons toe. Wel, als dit exact die speler is die het recruteringshoofd wild, dan heeft dat recruteringshoofd een inschattingsfout gemaakt. Na ook al Lassane Diarra vorige winter, begint dat stilaan wel veel te worden.”

“De technische staf blonk gisteren ook niet uit, maar het is op z’n minst toch de verdienste van Tuchel dat hij het imago van PSG na het tijdperk-Emery opgepoetst heeft. Zijn aanstelling is zonder twijfel een van de betere beslissingen van de laatste seizoenen geweest. Ach ja, PSG gaat dit seizoen opnieuw kampioen spelen en misschien de Franse beker winnen, maar het heeft ons voetbal gisteren Europees weer in een slecht daglicht gesteld. Want het waren de 2.200 fans van Manchester die in de regen de Marseillaise zongen en mogen dromen van meer.”

This is brilliant! 👊@rioferdy5's studio reactions as Manchester United were awarded and scored their last-minute penalty...



🤣🙌 pic.twitter.com/Dh3u3Ab39f Football on BT Sport(@ btsportfootball) link

Het Franse voetbalmagazine So Foot schetst het voor PSG pijnlijke contrast met Manchester United treffend. “Na de match zag je ‘Sir’ Alex Ferguson in de armen van Solskjaer, sinds het begin van zijn opdracht trouw omringd door ex-spelers Michael Carrick en ‘dinosaurus’ Mike Phelan. Patrice Evra brulde mee met Pogba in de tribunes, Eric Cantona lachte zich een breuk in de kleedkamer, maar er waren ook Louis Saha en Mikaël Silvestre. Man United creëert spelers voor wie de club alles is, voor wie het een virus is. Simpel.”

“Waarbij je meteen de vraag stelt: waar waren de gewezen spelers van PSG gisteren? Hoe werk je aan een nalatenschap, aan een geschiedenis? Er was Maxwell, die de spelers van PSG had opgeroepen om te spelen met het DNA van de club. Wel, net daar situeert zich het probleem, want heeft PSG dat wel? Waar situeert zich de geschiedenis van de club?” So Foot haalt er vervolgens een mooi voorbeeld bij, een scène uit het trainingskamp van Man United deze winter in Dubai. Solskjaer zit er samen met de jongeren Martial, Lingard en Rashford. Voor die twee laatsten, is Man United “een kwestie van leven en dood”. De woorden van Solksjaer, getweet door Rashford: “Er waren nog enkele seconden te spelen en Beckham trapte een corner. Teddy verlengde. De rest is geschiedenis.”

"Seconds left.. Becks whipped in a perfect corner. Teddy flicked it on. The rest is history" 🗣 @ManUtd pic.twitter.com/JFGqwUHZLP Marcus Rashford(@ MarcusRashford) link

De Noorse trainer weet als geen andere dat niets onmogelijk is in voetbal en legde de jongens uit hoe zij in 1999 dankzij twee late goals op en over Bayern München gingen en zo de Champions League-finale in Camp Nou nog wonnen. “DNA koop je niet, dat bouw je op en onderhoud je. Een les die het fiere PSG zich maar beter in de oren knoopt.”

