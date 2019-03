“De Schande van Schalke”, maar club beschikt over zelfspot: “Dat Theresa May eens verdedigt tegen Sané” ODBS

13 maart 2019

11u11

Bron: Bild, twitter s04 0 Champions League Niet de exit, wel de manier waarop Schalke in het Etihad Stadium onderuit ging, deed pijn. 7-0, bij Pep, ex-trainer van Bayern. Alleen Besiktas (in 2007 tegen Liverpool) en Malmö (in 2015 tegen Real Madrid) gingen in de Champions League ooit harder onderuit, met 8-0. Het Duitse Bild spaart de harde woorden niet: “Schalke-Schande”, luidt de kop. Hoe lang houdt trainer Tedesco het nog vol?

“Kampen. Alles geven. Met opgeheven hoofd het kampioenenbal verlaten. Niets van dat alles heeft Schalke gedaan”, schrijft Bild. ‘Die höchste Pleite’ (de zwaarste afgang) ooit uit de Duitse Europese geschiedenis, dat heeft een klankloos Schalke ons bezorgd. Voor de fans van Schalke was er op het einde van de avond maar één woord: beschamend. Ach, na de 2-3 thuisverlies was er niemand bij het in de Bundesliga met degradatie bedreigde Schalke dat nog in een wonder geloofde. Maar toch wel in wat meer tegenstand.”

Aanvallers heeft Schalke nauwelijks. Gisteren moest Tedesco (33) het met Guido Burgstaller in de spits doen. Zijn vervanger in minuut 79: Teuchert. Embolo zakte door het ijs, Konoplyanka was onopvallend. “Tedesco deed het met maar liefst acht (!) defensieve spelers in de basis, terwijl hij wist dat hij minstens twee goals nodig had. En dan toch nog zo zwaar de mist ingaan defensief. Katastrofaal.”

Bild vraagt zich af of Tedesco zaterdag nog op de bank zit wanneer Schalke het nummer drie Leipzig ontvangt. De ‘Königsblauen’ tellen amper vier puntjes meer dan het nummer derdelaatst Stuttgart. “Na de 4-2-nederlaag vrijdag in Werder Bremen werd er nog beslist hem aan boord te houden, maar na het debacle van Manchester zijn er alvast geen argumenten meer om Tedesco te handhaven. Na de 1-0 gingen de kopjes naar beneden, was er niet de minste tegenstand meer. Flankverdedigers Oczipka en McKennie waren in de duels met Sterling en Sané (één goal en drie assists!) een vogel voor de kat. Zo ging Schalke voor de vijfde keer op rij de boot in, reeks waarin het in totaal 21 goals slikte. Het einde van Tedesco?”

Aan dat einde wou Domenico Tedesco niet denken, laat staan dat hij zelf opstapt. “Zeker nu moet ik er zijn voor mijn ploeg. Zo zit ik in elkaar”, aldus de trainer. “Ik heb er nog geen seconde anders over gedacht. Deze avond moeten we zo snel mogelijk vergeten.” Of het dieptepunt in de miserie van Schalke nu bereikt is? “De laatste weken zijn al bijzonder zwaar geweest. Ik vrees dat het woord dieptepunt bij ons al uitgehold is.”

Theresa May versus Leroy Sané

Het sociale media-team van Schalke pakte gisteravond geregeld uit met de nodige zelfspot. Toen Gary Lineker tweette dat Schalke weleens even zwaar zou kunnen verliezen als Theresa May (de eerste minister verloor een Brexit-stemming met 149 stemmen), luidde het antwoord: “Wij zouden Theresa wel eens willen zien verdedigen tegen Sané.” De Duitse internationals is nota bene een ex-speler van Schalke.

At this rate Schalke might lose as heavily as our Prime Minister. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Tor Nr. 5⃣ für @ManCity. Bernardo #Silva trifft [71.]. #MCIS04 5:0 pic.twitter.com/11WaIpKBBV FC Schalke 04(@ s04) link