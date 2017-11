'De Koninklijke' komt en gaat: zien we vanavond nog eens het beste Real Madrid op Wembley? Tottenham-Real Madrid (20.45u), live op Proximus TV Stephan Keygnaert in Londen

15u04 0 EPA Champions League "Kalm, we zullen de orde herstellen", tweette premier Rajoy, toen Catalonië afgelopen week de onafhankelijkheid uitriep.

In Madrid haalden ze eens de schouders op. Veel erger, zal Rajoy mogelijk gedacht hebben, is de toestand van mijn favoriete voetbalclub: Real Madrid CF. ‘De Koninklijke’ verloor zondag in Girona en stemde daarmee ‘neen’ tegen een verlenging van de landstitel – onmógelijk dat FC Barcelona zijn voorsprong van ácht punten op Real Madrid nog zal prijsgeven. De kampioen in Spanje is nu al gekend. Doe het licht maar uit.

EPA De Spaanse premier Mariano Rajoy.

Real scoort nauwelijks, heeft in geen enkele wedstrijd nog controle, laat staan dominantie – of het moet tegen een naïeve Hollandse trainer zijn –, en het geeft aan een schrikwekkend tempo kansen weg, zélfs aan de gebrekkigen zoals Girona. Zinédine Zidane is altijd de grootste superheld geweest van elke Real Madrid-socio. Niet Superman, Spiderman, Batman of James Bond, maar Zizou. Poetry in motion als voetballer, verstandig kleedkamermanagement in zijn eerste onderhalfjaar als coach in Bernabéu. Drie keer in vier jaar op het bordes de Champions League-trofee omhoog gestoken – hij is het enige in Madrid waar een Catalaanse separatist nog respect voor opbrengt.

EPA Zidane spreekt zijn spelers toe in Wembley.

Maar de euforie is inmiddels gaan liggen. En ’t is deels de schuld van Zidane. De gekende zonde: té lief en té loyaal zijn aan een succesvolle spelersgroep. Niet willen raken aan de dynamiek van de vestiaire. Stilstaan en dus achteruitgaan. Pepe vertrok, maar Zidane durfde Chiellini – die zich aanbood – niet aantrekken. Alvaro Morata vertrok, maar Zidane wilde geen plaats vrijmaken voor Zlatan of Mbappé – die allebei graag kwamen.

Hazard, Ousmane Dembélé, Weigl… Zizou schudde telkens het hoofd. Té fanatiek gelovig in een selectie waarin intussen té veel jongens dertig zijn (geworden). Zij kunnen, zo blijkt nu, niet meer dezelfde honger en intensiteit opbrengen als de voorbije pakweg vier jaar. Benzema (30 in december), Cristiano (33), Modric (32), Ramos (31), Marcelo (30 in mei) – het hart van Real Madrid slaat minder hard, minder wild.

EPA Pablo Machin schudt Zidane de hand voor Girona - Real Madrid. Na negentig minuten stonden er 2-1-cijfers op het bord.

Het valt te vrezen voor Rajoy dat zijn ploegje daarom dit seizoen er een zal zijn van pieken, van momenten, en minder zal kunnen opbrengen om élke week de wereld te veroveren. Zo win je geen afstandsraces, natuurlijk. Hooguit sprintjes. Wembley en de Spurs met verstomming slaan, zou best nog wel kunnen. Real Madrid komt en gaat. Een gespleten persoonlijkheid.

Dat is voor een passionele socio als premier Rajoy mogelijk net zo zorgwekkend als een opstandige provincie.

AFP