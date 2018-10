"De Everest ligt in Madrid": onze chef voetbal ziet hoe de affiche van Club onder Bart Verhaeghe nooit groter is geweest Stephan Keygnaert

03 oktober 2018

06u30 1 Champions League Madrid - Plaza Mayor, Puerta del Sol, Prado. En vooral: hoofdstad van het Europese voetbal. Hier kun je kiezen en heb je altijd prijs. Club Brugge treft de ‘Rojiblancos’ van ‘Atléti’. Een nederlaag heb je, puntenwinst kun je krijgen. Maar vooral wil Bart Verhaeghe het krediet na de match tegen Dortmund niet te grabbel gooien - een kwestie van respect.

Maandagavond stuurde Ivan Leko een Whatsapp’je naar een vriend: ‘Everybody knows how to play against Atlético but still only few teams can make them suffer... like Club on wednesday’.

Het bestuur van Club Brugge kijkt - na meer dan een jaar samenwerking - allang niet meer op van een rare kronkel meer of minder bij hun Kroatische trainer, maar dit keer vragen ze zich af of-ie niet helemáál gek is geworden: “Ivan denkt écht dat we kunnen winnen tegen Atlético Madrid”, zweert Vincent Mannaert - “Ik wil hem graag geloven.”

