"Club vormt sterk collectief" en "we gaan moeten knokken": tegenstanders van Club op hun hoede voor blauw-zwart

30 augustus 2018

21u27

Champions League Lucien Favre, trainer van Borussia Dortmund, is op zijn hoede voor alle tegenstanders in groep A van de Champions League. Ook Club Brugge. Hij heeft het over "een moeilijke loting".

"Atlético Madrid is een heel ervaren ploeg, die goed georganiseerd is", begint Favre zijn analyse van de drie tegenstanders in groep A. "Monaco heeft twee jaar geleden nog Manchester City uitgeschakeld en is toen tot in de halve finales geraakt. Brugge vormt een sterk collectief, en de nationale ploeg heeft de huidige sterkte van het Belgisch voetbal aangetoond."

Aanvoerder Marco Reus sloot zich aan bij zijn coach. "De opdracht wordt alles behalve eenvoudig. Maar we hebben wel het potentieel om de klus te klaren", zei de Duitser. "We zijn ongeduldig om deze opwindende duels te kunnen spelen."

"We gaan moeten knokken", zegt Atlético-bestuurder Clemente Villaverde

Atlético Madrid treft in groep A van de Champions League Borussia Dortmund, AS Monaco, en Belgisch landskampioen Club Brugge. Clemente Villaverde, bestuurslid van Atlético, was vooral opgelucht dat de Madrilenen dit jaar geen al te verre verplaatsingen moeten maken.

"De loting heeft ons ploegen opgeleverd die we goed kennen, door ontmoetingen in het verleden", vertelde Villaverde aan de Spaanse tv-zender Movistar. "Het worden korte verplaatsingen, en dat is belangrijk. Vorig jaren moesten we vaak ver weg. In dat opzicht is het dus een betere loting. We zijn zeer tevreden, maar we gaan moeten knokken."

Villaverde wil geen enkele tegenstander onderschatten. "Elke ploeg verdient het grootste respect en we gaan hard moeten werken om nog eens de finale te halen, die tot onze tevredenheid in ons eigen stadion doorgaat. Maar de weg van hier naar de finale is nog lang. Het wordt vechten."