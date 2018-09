"Club Brugge, are you ­ready? De plicht roept": onze chef voetbal ziet hoe blauw-zwart het epicentrum is geworden van het Europese topvoetbal in België Stephan Keygnaert

18 september 2018

06u00 0 Champions League Er was een tijd dat Club Brugge grote ogen trok in de snoepwinkel die de Champions League is — 0 op 18 was het gevolg. Dat was twee jaar geleden. Vandaag is Club sterker, met meer strepen op het ­kostuum. Zij kunnen en willen zich niet verstoppen. Mooi zo. Club for glory.

Op dinsdag en woensdag leiden alle wegen (alweer) naar Olympia — jammer genoeg is één daarvan de E40, waar het wegens de werken in Aalter dezer dagen doffe ellende is.

Iets voor negen uur, vanavond: ‘Die Meister - Die Besten - Les grandes équipes - The champions.’ De Champions League­hymne klinkt in Brugge straks voor de tweede keer in drie seizoenen. En als de rest van de G5 niet oplet, komt volgend jaar geen verandering in de hiërarchie. Tot spijt van wie het benijdt: Club Brugge is het ­epicentrum geworden van het Europese topvoetbal in België.

