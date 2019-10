“Beste ter wereld” en “Nog nooit tegen zo’n snelle spits gespeeld”: Club zwaar onder indruk van Mbappé Redactie

23 oktober 2019

07u44

Bron: VTM NIEUWS 1

Kylian Mbappé (20) maakte met een verwoestende invalbeurt gisteravond grote indruk in het Jan Breydel. Niet in het minst bij de spelers en trainer van Club. Brandon Mechele zag hem enkele keren voorbij flitsen. “Ik heb nog nooit tegen zo’n snelle spits gespeeld”, aldus de verdediger. Voor Clement is hij waarschijnlijk de beste spits die er in Europa en zelfs in de wereld rondloopt. “Zeker van zijn leeftijd.”