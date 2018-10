'Baby Mourinho' als coach, de meest gehate voorzitter van Duitsland en een eigenwijze ex-Standardspits: maak kennis met de CL-tegenstander van Kompany en City Peter Luysterborg

02 oktober 2018

15u14

Bron: Eigen berichtgeving 1 Champions League TSG 1899 Hoffenheim. Elf jaar geleden speelde het nog in derde klasse, vanavond kruist de Duitse club de degens met het Manchester City van Vincent Kompany, in zijn allereerste thuismatch ooit in de Champions League. Opmerkelijk: Hoffenheim, een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg, telt amper 3.200 zielen. Wat schuilt er achter de steile opgang van de Bundesliga-club, waar ooit Igor De Camargo en Koen Casteels hun strepen verdienden? Portret van een 'dorpsclub'.

De voorzitter: Dietmar Hopp, de man van het vele geld

Als hij al geen standbeeld heeft, zullen ze er na zijn dood ongetwijfeld één zetten. Dietmar Hopp is dé man achter het succes van TSG 1899 Hoffenheim. De nu 78-jarige Duitse miljardair verdiende zijn kapitaal in de softwarebusiness. Hopp, een gewezen jeugdspeler van Hoffenheim, besliste bij het begin van het nieuwe millennium om zijn vele geld in de plaatselijke voetbalclub te investeren. Een kapitaalsinjectie die Hoffenheim in een mum van tijd naar de hoogste regionen van het Duitse voetbal loodste. Van de Oberliga Baden-Württemberg ging het naar de Regionalliga Süd, om in mei 2007 in de 2.Bundesliga te belanden. 150 miljoen euro had hij al in de club gepompt, maar nog was de honger van Hopp nog niet gestild. Een jaar later beukte Hoffenheim de deur van de Bundesliga open.

Een hartelijk welkom wachtte Hopp daar allerminst. Tegenstanders gunden de miljardair en zijn komeetclub het licht in de ogen niet. Muntstukken vlogen de zakenman rond het hoofd, telkens als hij bij een uitduel zijn zitje in de tribune opzocht. 'Money for Nothing' knalde net iets te vaak door de luidsprekers om nog toeval te zijn. 'De meest gehate voorzitter in de Bundesliga', het was slechts één van Hopps koosnaampjes. Het oprakelen van het zwarte oorlogsverleden van zijn familie - zijn vader was een SA'er die tal van inwoners van het dorp tijdens WOII liet deporteren - bleef Hopp grotendeels bespaard.

Het stadion: van 6.350 naar 30.000 plaatsen

Voor de promotie naar de Bundesliga speelde Hoffenheim zijn thuiswedstrijden in het (jawel) Dietmar Hopp-stadion. De arena telde amper 6.350 plaatsen, zodat uitbreiding zich opdrong. Er werd geopteerd om een volledig nieuw stadion op te trekken in het naburige Sinsheim. In afwachting van de voltooiing van de bouwwerkzaamheden vond Hoffenheim een onderkomen in het stadion van Waldhof Mannheim, een vergane Bundesliga-glorie. In januari 2009 werd de nieuwe voetbaltempel ingehuldigd. De Rhein-Neckar-Arena biedt plaats aan 30.000 toeschouwers. Voor een goed begrip: ook de bouw van het nieuwe stadion werd grotendeels gefinancierd door Dietmar Hopp.

De trainer: 'Baby Mourinho'

Hansi Flick, Ralf Rangnick, Markus Babbel, Huub Stevens... Tal van bekende namen schreven als trainer mee aan de successtory van Hoffenheim. Onder de hoede van Rangnick, die van half 2006 tot eind 2010 de teugels in handen had, maakte de club de grootste sprong in zijn bestaan. Sinds februari 2016 staat met Julian Nagelsmann een buitenbeentje aan het trainersroer. Pas 28 was Nagelsmann toen Dietmar Hopp hem bombardeerde tot de opvolger van Huub Stevens, die zijn functie beschikbaar stelde vanwege hartritmestoornissen. Daarmee werd de Duitser de jongste hoofdcoach ooit in de Bundesliga. Hij behoedde het team dat seizoen voor de degradatie.

Twee jaar later leidde Nagelsmann de club naar de groepsfase van de Champions League. 'Baby Mourinho', een bijnaam uit zijn periode als assistent-coach bij de club, geniet nu al groot respect in trainerskringen. Ook bij Pep Guardiola, zijn tegenstander van vanavond. "Ik heb hem een bericht gestuurd omdat het de eerste keer is dat we tegen elkaar spelen", aldus Guardiola gisteren. "Natuurlijk ben ik onder de indruk van hem. Hij is nog zo jong en wordt maar beter en beter. Ik voorspel hem een grote toekomst."

Die toekomst ligt vanaf 2019 niet meer in Hoffenheim. Nagelsmann gaat volgend seizoen aan de slag bij RB Leipzig.

De twee Belgen: De Camargo en Casteels

Twee Belgen verdedigden ooit de kleuren van Hoffenheim. Voor Igor De Camargo, begin 2013 uitgeleend door Mönchengladbach, bleef de bijdrage beperkt tot acht competitieduels. Koen Casteels was van 2011 tot 2015 actief voor de Bundesliga-club. Vanaf de herfst van 2012 kreeg de Rode Duivel er zijn kans tussen de palen, tot een scheenbeenbreuk in april 2014 roet in het eten gooide en zijn WK-droom verknalde. In de zomer van 2015 zou Casteels naar Wolfsburg verkassen.

Bekende namen, toen en nu: Vedad Ibisevic 'top of the bill'

Bekende namen die in het verleden Hoffenheim al dan niet mee groot maakten? Ryan Babel, David Alaba, Demba Ba, Roberto Firmino, Luiz Gustavo, Gylfi Sigurdsson..., het zijn niet de minsten die ooit hun kunstjes vertoonden in de Rhein-Neckar-Arena. 'Top of the bill' blijft echter de passage van Vedad Ibisevic. De Bosnische sluipschutter kende zijn meest succesvolle periode in dienst van de blauw-witten. Overgekomen in 2007 van Alemannia Aachen, kon Ibisevic in zijn eerste seizoen geen potten breken. Na de promotie naar de Bundesliga een jaar later ontbolsterde hij echter helemaal. Ibisevic begon als een wervelwind aan het seizoen. Onder meer door zijn goals deed Hoffenheim bovenaan maandenlang mee. De Bosniër zou het seizoen afsluiten met 18 treffers.

In de huidige spelerskern vinden we geen ronkende namen terug. Andrej Kramaric, WK-finalist met Kroatië, zal ongetwijfeld een belletje doen rinkelen. Ook een oude bekende uit de Belgische competitie maakt vandaag de dienst uit. Ishak Belfodil speelde twee seizoenen geleden de pannen van het dak bij Standard, in een campagne waarin de Algerijn tot 14 competitiegoals kwam. De eigenwijze spits maakte zich op Sclessin echter snel onmogelijk. Na een uitleenbeurt aan Werder Bremen tekende hij in mei van dit jaar een contract tot 2022 bij Hoffenheim.