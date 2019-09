Champions League-finale 2021 in Sint-Petersburg, VAR in Europa League vanaf knock-outfase AB

24 september 2019

20u11 0 Europees voetbal De Champions League-finale van volgend seizoen (2020-2021) wordt gespeeld in het Russische Sint-Petersburg, dat maakte de UEFA vandaag bekend. In de jaargangen daarna zijn München en Londen de gaststeden. Interessant voor de Belgische ploegen: vanaf de knock-outfase in de Europa League dit seizoen wordt er een VAR gebruikt.

Op een congres in Slovenië maakte de Europese voetbalbond UEFA bekend dat Sint-Petersburg de gaststad wordt voor de finale van 2021. De Gazprom Arena - genoemd naar één van de sponsors van de Champions League en thuisbasis van Zenit - wordt het decor van die wedstrijd. In het jaar daarna is het de beurt aan München en de Allianz Arena van thuisploeg Bayern München. Het Wembley Stadium in Londen is dan weer in 2023 de ‘place to be’. Nooit eerder ging de CL-finale door in Sint-Petersburg. De Allianz Arena was al eens in 2012 gastheer. Op Wembley werd de belangrijkste beker voor Europese clubs al acht keer uitgedeeld, voor het laatst in 2013.

📍 The 2021 UEFA @ChampionsLeague final will be held at the St Petersburg Stadium, Russia.#UEFAExCo pic.twitter.com/GKpFTXBfVx UEFA(@ UEFA) link

VAR in Europa League en nieuwe clubcompetitie

Belangrijker voor de Belgische ploegen die strijden in de Europa League is dat er vanaf de tweede ronde gebruik zal gemaakt worden van een videoref - dat is niet het geval in de groepsfase.

In 2021 komt de UEFA ook met een nieuwe competitie. De ‘UEFA Europa Conference League’. “Om meer clubs de kans te geven om Europees voetbal te spelen”, klinkt het. Hoe die competitie er precies zal uitzien, is nog niet duidelijk.

A-divisie Nations League telt voortaan 16 in plaats van 12 landen

Na de eerste editie (2018-2019) van de Nations League sleutelt de Europese Voetbalbond al aan de nieuwe landencompetitie, die eerder dit jaar gewonnen werd door Portugal. Vanaf de tweede editie bestaat de A-divisie uit 16 in plaats van 12 landen. Dat heeft de UEFA dinsdag aangekondigd. Dat betekent dat Duitsland, Kroatië, IJsland en Polen toch weer in de hoogste afdeling mogen aantreden. In de eerste editie degradeerden zij nog naar de B-divisie.

België zit in de A-divisie. De Rode Duivels waren in de eerste editie dichtbij de Final Four met de vier groepswinnaars van de A-divisie, maar ze verloren de beslissende wedstrijd in hun groep verrassend met 5-2 van Zwitserland, nadat ze 0-2 waren voorgekomen in Luzern. De loting voor de tweede editie vindt plaats op 3 maart 2020 in Amsterdam.