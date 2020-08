Ceferin denkt na om het Final 8-format niet zomaar weg te gooien: “Geen tactiek, mensen vinden dat leuke wedstrijden” MXG

23 augustus 2020

13u45

Bron: AP 0 Champions League De alternatieve Champions League door de coronapandemie zet aan tot reflectie. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin denkt eraan om het Final 8-format van dit seizoen niet zomaar in de prullenbak te gooien. “Het is een van de interessante zaken die deze pandemie ons gebracht heeft.”

Vanavond spelen PSG en Bayern München de finale van de Champions League in Lissabon. Het is het einde van een gebalde eindfase zonder heen-en-terugmatchen. Alles werd knock-out gespeeld en dat heeft mensen binnen én buiten het voetbal wel kunnen bekoren, laat Ceferin weten aan persagentschap AP. Mensen zeiden me dat ze “heel enthousiast” waren door het huidige Final 8-format. “Geen kwart- en halve finales meer thuis en uit, dat spreekt wel aan.”

Mensen willen spectaculaire wedstrijden waar in negentig minuten iedereen van iedereen kan winnen. Aleksander Ceferin

“Dit format van één wedstrijd lijkt mij interessanter dan het format met een heen-en-terugwedstrijd”, zei Ceferin. “We moesten het op deze manier oplossen en uiteindelijk hebben we gemerkt dat het een zeer interessant systeem is.” Evenzeer benadrukte hij dat hij het topic hoe dan ook wereldwijd zou aankaarten om het draagvlak zo breed mogelijk te maken.

“Mensen willen spectaculaire wedstrijden waar in negentig minuten iedereen van iedereen kan winnen, zowel in de Champions League als in de Europa League. Geen tactiek, gewoon spelen. Het is iets waar we in de toekomst over nadenken, in september starten we met serieuze gesprekken.” Om zo’n format met acht ploegen elk seizoen in te plannen lijkt moeilijk, maar Ceferin denkt ook na over een Final-4-formule waarbij vanaf de halve finale vier ploegen in één stad tegen elkaar spelen.

