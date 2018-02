Carrasco en Musonda geven assists, Napoli verliest zonder Mertens XC

15 februari 2018

23u28

Bron: Belga 0 Champions League & Europa League In de 1/16 finales van de Europa League heeft Atletico Madrid donderdagavond met 1-4 gewonnen op het veld van Kopenhagen. Yannick Carrasco had een voet in het derde doelpunt. Charly Musonda gaf in de wedstrijd tussen Celtic en Zenit (1-0) de assist voor het winnende doelpunt. Daarnaast keek een geschorste Dries vanuit de tribunes toe hoe zijn club met 1-3 verloor tegen RB Leipzig.

Yannick Carrasco mocht in het duel tussen FC Kopenhagen en Atletico Madrid (1-4) in de 59e invallen voor Angel Correa. Viktor Fischer (15e) bracht Kopenhagen op voorsprong. Saul Niguez (21e) maakte gelijk, Kevin Gameiro zorgde voor de 1-2. Carrasco gaf in de 71e minuut de beslissende pass die Antoine Griezmann naar de 1-3 leidde. Victor Vitolo maakte er in de 77e minuut nog 1-4 van.

De door Chelsea aan Celtic uitgeleende Charly Musonda Jr. mocht in het duel met Zenit Sint-Petersburg (1-0) in de 73e minuut opdraven voor Kouassi Eboue. Amper vijf minuten later zette hij een aanval op en schilderde hij zijn voorzet op het hoofd van Callum McGregor, die het winnende doelpunt binnenkopte.

Napoli onderuit tegen Leipzig

Napoli moest het in het duel tegen Red Bull Leipzig (1-3) zonder de geschorste Dries Mertens stellen. Napoli opende de score via de 21-jarige Algerijn Adam Ounas. Timo Werner (61e) en Bruma (74e) brachten Leipzig op voorsprong. In de toegevoegde tijd duwde Werner (90e +3) met zijn tweede van de avond Napels helemaal de dieperik in.

In de Arena Nationala in Boekarest kwam Jordan Lukaku met Lazio achter te staan tegen Steaua na een doelpunt van de Fransman Harlem-Eddy Gnohere (29e). Dat was meteen ook het enige doelpunt van de wedstrijd. Lukaku werd in de 75e minuut naar de kant gehaald.

Bij AEK Athene stond Viktor Klonaridis tegen Dynamo Kiev nog eens in de basis. Hij werd echter in de 52e minuut naar de kant gehaald voor Lazaros Christodoulopoulos, die in de 80e minuut de assist voor de gelijkmaker op het hoofd van Astrit Ajdarevic (ex-Standard) schilderde. Kiev was in de 19e minuut op voorsprong gekomen na een doelpunt van Viktor Tsygankov.