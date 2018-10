Boyata pakt vliegende start maar verliest met Celtic bij Salzburg Redactie

04 oktober 2018

21u09

Bron: Belga 0 Champions League & Europa League Rode Duivel Dedryck Boyata heeft met zijn Schotse club Celtic Glasgow met 3-1 van het Oostenrijkse RB Salzburg verloren op de tweede speeldag van de Europa League.

Boyata stond de hele wedstrijd centraal in de defensie bij Celtic, maar kon de nederlaag niet voorkomen. Odsonne Edouard (2.) had met een mooi overhoeks schot nochtans al heel vroeg de score geopend voor de Schotten, maar in de tweede helft ging Salzburg er overheen.

Munas Dabbur (55.) duwde van dichtbij de gelijkmaker tegen de netten, Takumi Minamino (61.) kon even later kalm blijven in een hectische fase in de kleine baklijn en tikte de 1-2 in doel. James Forrest (73.) kreeg daarna nog rood, Munas Dabbur (73.) benutte de penalty die daarop volgde.

Salzburg komt met zes punten aan de leiding in groep B. Celtic is derde met drie op zes.

Alle uitslagen

• Groep A

FC Zürich (Zwi) - PFK Ludogorets (Bul) 1-0 (0-0)

Zürich: Palsson (84.)

Bayer Leverkusen (Dui) - AEK Larnaca (Cyp) 4-2 (1-1)

Leverkusen: Havertz (44.), Alario (49., 88.), Brandt (90.+2)

Larnaca: Trickovski (25.), Raspas (90.+1)

• Groep B

Rosenborg (Noo) - RB Leipzig (Dui) 1-3 (0-1)

Rosenborg: Jebali (79.)

Leipzig: Augustin (12.), Konaté (54.), Cunha (61.)

Red Bull Salzburg (Oos) - Celtic (Sch) 3-1 (0-1)

Salzburg: Dabbur (55., 73. pen), Minamino (61.)

Celtic: Edouard (2.)

• Groep C

Zenit Sint-Petersburg (Rus) - Slavia Praag (Tsj) 1-0 (0-0)

Zenit: Kokorin (80.)

Bordeaux (Fra) - Kopenhagen (Den) 1-2 (0-1)

Bordeaux: Sankharé (84.)

Kopenhagen: Sotiriou (42.), Skov (90.+2)

• Groep D

RSC Anderlecht (BEL) - Dinamo Zagreb (Kro) 0-2 (0-1)

Zagreb: Hajrovic (19. pen), Gojak (68.)

Fenerbahçe (Tur) - Spartak Trnava (Slk) 2-0 (0-0)

Fenerbahç: Slimani (52., 69.)

• Groep E

Vorskla Poltava (Oek) - Sporting Lissabon (Por) 1-2 (1-0)

Vorskla: Kulach (10.)

Lissabon: Montero (90.), Cabral (90.+3)

FK Qarabag (Aze) - Arsenal (Eng) 0-3 (0-1)

Arsenal: Papastathopoulos (4.), Smith Rowe (53.), Guendouzi (80.)

• Groep F

Real Betis (Spa) - F91 Dudelange (Lux) 3-0 (0-0)

Betis: Sanabria (56.), Lo Celso (80.), Tello (88.)

AC Milan (Ita) - Olympiacos (Gri) 3-1 (0-1)

Milan: Cutrone (70.,79.), Higuain (76.)

Olympiacos: Guerrero (14.)

• Groep K

Astana (Kaz) - Rennes (Fra) 2-0 (0-0)

Astana: Zainutdinov (64.), Tomasov (90.+1)