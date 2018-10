Boyata maakt geen al te goeie beurt in Celtic-nederlaag, ook AC Milan gaat onderuit DMM

25 oktober 2018

21u00

Bron: Belga 0 Champions League & Europa League De Europa League-campagne van Celtic Glasgow is voorlopig allesbehalve succesvol te noemen. De Schotten verloren in hun derde wedstrijd in de groepsfase thuis met 2-0 van RB Leipzig.

In de eerste helft maakten Derdryck Boyata en zijn verdediging geen al te goede beurt. Matheus Cunha stond vrij om te scoren toen Boyata te vroeg uitstapte en vervolgens de te onderscheppen voorzet miste. Ook bij het doelpunt van Bruma even voorbij het halfuur deed de Schotse defensie de wenkbrauwen fronsen.

Celtic is momenteel derde in groep B. Het won enkel zijn eerste wedstrijd, thuis tegen Rosenborg (1-0). Salzburg is de leider (9 punten), Leipzig volgt met 6 punten op de tweede plek. Rosenborg kon nog geen enkel punt pakken en is laatste.

Milan onderuit tegen Betis

Een avond om snel te vergeten voor AC Milan. De ‘Rossoneri’ verloren in het eigen San Siro met 1-2 van Real Betis. De Spanjaarden kwamen in de eerste helft op voorsprong via Sanabria, maar vooral de goal van PSG-huurling Lo Celso mocht er zijn. De Argentijn trapte de bal even voor het uur bijzonder knap in de bovenhoek. De aansluitingstreffer van Cutrone kwam te laat, waarna Milan de wedstrijd nog met zijn tienen zou volmaken. Castillejo liet zich in de extra tijd verleiden tot een wel heel gefrustreerde tackle. Milan dus de boot in, Real Betis is leider in groep F.

Groep A

FC Zurich (Zwi) - Bayer Leverkusen (Dui) 3-2

AEK Larnaca (Cyp) - Ludogorets (Bul) 1-1

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. FC Zurich 9 3 3 0 0 5 2 3

2. Bayer Leverkusen 6 3 2 0 0 9 7 2

3. Ludogorets 1 3 0 1 2 3 5 -2

4. AEK Larnaca 1 3 0 1 2 3 6 -3

Groep B

RB Salzburg (Oos) - Rosenborg (Noo) 3-0

RB Leipzig (Dui) - Celtic Glasgow (Sch) 2-0

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. RB Salzburg 9 3 3 0 0 9 3 6

2. RB Leipzig 6 3 2 0 1 7 4 3

3. Celtic Glasgow 3 3 1 0 2 2 5 -3

4. Rosenborg 0 3 0 0 3 1 7 -6

Groep C

Zenit Sint-Petersburg (Rus) - Bordeaux (Fra) 2-1

Kopenhagen (Den) - Slavia Praag (Tsj) 0-1

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. Sint-Petersburg 7 3 2 1 0 4 2 2

2. Slavia Praag 6 3 2 0 1 2 1 1

3. Kopenhagen 4 3 1 1 1 3 3 0

4. Bordeaux 0 3 0 0 3 2 5 -3

Groep D

Anderlecht (BEL) - Fenerbahçe (Tur) 2-2

Trnava (Svk) - Dinamo Zagreb (Kro) 1-2

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. Dinamo Zagreb 9 3 3 0 0 8 2 6

2. Fenerbahçe 4 3 1 1 1 5 6 -1

3. Trnava 3 3 1 0 2 2 4 -2

4. Anderlecht 1 3 0 1 2 2 5 -3

Groep E

Qarabag (Aze) - Vorskla (Oek) 0-1

Sporting Portugal (Por) - Arsenal (Eng) 0-1

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. Arsenal 9 3 3 0 0 8 2 6

2. Sporting 6 3 2 0 1 4 2 2

3. Vorskla 3 3 1 0 2 4 6 -2

4. Qarabag 0 3 0 0 3 0 6 -6

Groep F

AC Milan (Ita) - Betis Sevilla (Spa) 1-2

Dudelange (Lux) - Olympiakos (Gri) 0-2

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. Betis Sevilla 7 3 2 1 0 5 1 4

2. AC Milan 6 3 2 0 1 5 3 2

3. Olympiakos 4 3 0 1 1 3 3 0

4. Dudelange 0 3 0 0 2 0 6 -6