Bild: “Lissabon mag eindfase Champions League organiseren” MXG

07 juni 2020

12u41

Volgens de Duitse krant Bild zal het eindtoernooi van de Champions League in Lissabon doorgaan. De Portugese hoofdstad stelde zich samen met Frankfurt en Moskou kandidaat, maar zou bij UEFA de voorkeur genieten.

Het Champions League-toernooi ging door de dreiging van het coronavirus half maart op slot. Het toernooi zat toen halfweg de achtste finales. De UEFA maakt op 17 juni bekend waar de eindfase van het toernooi verder gespeeld zal worden. Dat zal sowieso in één gaststad zijn. De achtste finales die nu nog gespeeld moeten worden, gaan door in het stadion van de club die de terugmatch thuis speelt.

Omdat er geen enkele Portugese club meer actief is in de Champions League zou de keuze voor een Portugese gaststad betekenen dat er niemand een thuisvoordeel heeft. Het stadion van Benfica wordt genoemd als Portugese kandidaat voor de finale. De thuishaven van Sporting Portugal, ook in Lissabon, als andere locatie.

Zo vissen Moskou en Frankfurt achter het net. De piste voor de Russische hoofdstad zou door de UEFA snel verlaten zijn, door het hoge aantal besmettingen met het coronavirus in Rusland. De weinige besmettingen in Portugal speelden in het voordeel van Lissabon als gaststad. Er wordt zelfs niet uitgesloten dat er een beperkt aantal toeschouwers aanwezig zal mogen zijn, weet Bild.

Een deel van de achtste finales is al afgewerkt (PSG, Leipzig, Atalanta en Atlético Madrid plaatsten zich al), een ander deel moet nog altijd gespeeld worden. De UEFA wil het eindtoernooi spelen in de maand augustus.

