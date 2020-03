Bevestigd: geen fans in Champions League-wedstrijd tussen PSG en Borussia Dortmund Redactie

09 maart 2020

11u44 0 Champions League Geen fans woensdag in het Parc des Princes voor de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. De Parijse politie bevestigde vanmiddag dat de wedstrijd zonder supporters gespeeld zal moeten worden.

Zondag schreef L’Équipe al over de voorzorgsmaatregelen die genomen zijn in het Parc des Princes, het stadion van PSG - de ploeg van Rode Duivel Thomas Meunier. Zo werden alle stoeltjes gedesinfecteerd . Nu komt dus het definitieve nieuws dat er geen supporters in het stadion binnen mogen door de nakende dreiging van het coronavirus. Borussia Dortmund (met Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard) verdedigt in Parijs een 2-1-voorsprong uit de heenwedstrijd.

Ook Valencia-Atalanta wordt dinsdag achter gesloten deuren gespeeld. Dat werd afgelopen donderdag bekendgemaakt door de UEFA. Atalanta, de ploeg van Timothy Castagne, won vorige maand de heenmatch met 4-1 van Valencia. De return staat volgende dinsdag (10 maart) geprogrammeerd. In de Europa League zal Inter op donderdag ook Getafe achter gesloten deuren partij geven.

In de wedstrijden Leipzig-Tottenham (dinsdag) en Liverpool-Atletico Madrid (woensdag) zijn voorlopig wel nog altijd toeschouwers welkom.