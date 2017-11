Besiktas plaatst zich na gelijkspel tegen Porto, Monaco en Tielemans hebben nog een waterkans Mike De Beck

19u51 0 Photo News Champions League & Europa League Besiktas heeft zich in groep G als eerste geplaatst voor de volgende ronde in de Champions League. Het had genoeg aan een 1-1-gelijkspel tegen FC Porto om de kwalificatie veilig te stellen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de club dat het zich plaatst voor de knock-outfase. Later vanavond komen RB Leipzig en AS Monaco (met Youri Tielemans) nog in actie.

Het Vodafone Park is in Europa lange tijd een oninneembare vesting. In de Europese competities was de Turkse club elf thuiswedstrijden op rij ongeslagen en vanavond deden ze daar nummer twaalf bij. De laatste nederlaag dateert al van het seizoen 2014/2015. Toen kwam Club Brugge met 3-1 winnen op de Turkse grasmat. Die onverslagenheid valt ergens wel te begrijpen, want vanaf de eerste minuut schreeuwen zo'n 40.000 Turken hun kelen schor.

Dat was ook tegen FC Porto niet anders. De Portugese club werd in balbezit telkens getrakteerd op een striemend fluitconcert. Het weerhield FC Porto er niet van om op 0-1 te komen. Na een knappe ingestudeerde vrije trap knalde Felipe de bal tegen de netten. Coach Sérgio Conceição zag het graag gebeuren. Besiktas knokte zich terug in de wedstrijd na een knappe actie van Tosun die de bal panklaar legde voor Talisca. De Braziliaan kon niet meer missen: 1-1.

Ook in de tweede helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. De Nederlander Ryan Babel was nog het dichtst bij de winnende treffer, maar zijn schicht spatte uit elkaar op de dwarsligger. Met elf punten in vijf wedstrijden is Besiktas nu al zeker van de volgende ronde in de Champions League.

