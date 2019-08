Bekijk hier de reacties na de kwalificatie van Club Brugge: “We mogen ambitieus zijn” Redactie

28 augustus 2019

Ruud Vormer: “Ik ben een trotse aanvoerder”

Ruud Vormer genoot net na de zege tegen Linz. “Ik ben erg trots. We begonnen met Kiev, op papier waren die beter dan ons. Nu zegevieren we ook tegen Linz, de ploeg die Basel uitschakelde. Er zat veel druk op deze wedstrijd en dan maken we het af. Nu is het tijd voor een feestje.”

Doelpuntenmaker Hans Vanaken: “Dit is geweldig”

Hans Vanaken (27) was net als in de heenmatch beslissend met een doelpunt. En of hij gelukkig was. “Dit is geweldig”, glimlachte hij. “Alleen jammer dat we die stomme penaltygoal weggaven.”

Simon Mignolet: “Hier stopt het niet, we mogen ambitieus zijn”

“Ik heb me mijn komst nog geen seconde beklaagd”, grijnsde doelman Simon Mignolet (31). “Het doel was om de Champions League te bereiken en dat is ook gelukt. We zijn heel trots, maar hier stopt het niet.”

Mats Rits: “We verdienen dit”

“Over twee wedstrijden waren wij de betere ploeg”, is Mats Rits fier. “Alleen hadden we het misschien iets sneller hadden moeten afmaken. De penalty? Ik probeer de bal te spelen, maar denk wel dat het een strafschop was.”