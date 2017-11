Bayern-fans smijten vals geld op grasmat in het Astridpark: "Is jullie hebzucht nu eindelijk voldaan?" Mike De Beck

Opvallende actie in de achttiende minuut tijdens het treffen tussen Anderlecht en Bayern München. Adrien Trebel stond klaar om een hoekschop voor doel te gooien wanneer heel wat fans van Bayern München projectielen en briefjes op het veld smeten. Vanuit het bezoekersvak vlogen enkele valse geldbiljetten op de grasmat. Bij wijze van protest voor de bijzonder dure ticketprijzen in de Champions League. "Is jullie hebzucht nu eindelijk voldaan?", ontrolden de Duitse fans ook nog een spandoek.

Photo News De protestbriefjes van de Bayern-fans.

