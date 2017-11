Bayern-debutant: "Ik zal de wedstrijd tegen Anderlecht nooit van mijn leven vergeten" Mike De Beck

13u46

Bron: FC Bayern München 0 AFP Champions League & Europa League De meeste spelers van Bayern München willen de uitwedstrijd op het veld van Anderlecht zo snel mogelijk vergeten. Niet zo voor Marco Friedl. De nog maar 19-jarige Oostenrijker maakte gisteren zijn profdebuut tegen de Belgische kampioen. "Ik kreeg kippenvel bij het horen van de Champions League-hymne."

Met zijn 19 lentes heeft Marco Friedl nog een hele carrière voor zich. Gisteren zette hij alvast zijn eerste stappen in het profcircuit. Friedl mocht debuteren in de Champions League nadat David Alaba, Rafinha en Juan Bernat verstek moesten geven. "Het was geweldig om met het team op verplaatsing te gaan en die hymne te horen", vertelde Friedl op de website van de 'Rekordmeister'. "Dat zal ik in heel mijn leven niet vergeten."

"Ik vind dat hij een goede wedstrijd gespeeld heeft. Hij ging stevig in de duels en heeft er ook veel gewonnen", complimenteerde Sebastian Rudy zijn ploegmakker. "Hij was agressief en ook defensief zeer sterk. Dat is me goed bevallen", trad Robert Lewandowski zijn ploegmaat bij. "Ik ben over het algemeen tevreden over mijn prestaties", ging Friedl verder. "De verantwoordelijken hebben me ook gezegd dat mijn prestaties goed waren en dat ze tevreden met me zijn." Zijn eerste wedstrijd heeft hij alvast tot een goed einde gebracht. Benieuwd naar het vervolg.

AFP