Bayern-coach Jupp Heynckes onderschat Anderlecht niet: "Was onder de indruk van hun wedstrijd tegen Club Brugge" Redactie

18u52

Bron: Belga 0 Photo News Champions League & Europa League Anderlecht moet morgenavond op de vijfde speeldag in groep B van de Champions League geen cadeaus verwachten van Bayern München, dat al geplaatst is voor de achtste finales maar in principe zes op zes nodig heeft om PSG van de groepswinst te houden.

"De Champions League moet voor elke speler een eer zijn en dus willen we die wedstrijd van morgen gewoon winnen", vertelde succescoach Jupp Heynckes. "Ik ga nu niet tegen mijn spelers zeggen dat ze maar aan vijftig procent van hun mogelijkheden moeten spelen, zo werkt dat bij mij niet. Dat neemt niet weg dat ik wel wat zal wijzigen voor de wedstrijd van morgen, zo keert Jérôme Boateng terug. Daarnaast mag je een tegenstander nooit onderschatten. Ik heb onlangs Anderlecht - Club Brugge bekeken en ik was onder de indruk van Anderlecht, dat offensief sterk was en mooie acties maakte. Ik stel bovendien vast dat het defensief stabieler is sinds de coachwissel."

Nadat hij met Bayern in 2013 de treble had veroverd, nam Heynckes afscheid van het voetbal. Vorige maand werd hij echter als redder teruggehaald om over te nemen van Carlo Ancelotti. Acht wedstrijden later staat Heynckes nog steeds zonder puntenverlies achter zijn naam. "Ik ben blij dat ik mag werken met deze ploeg en dat vertaalt zich in de resultaten. We hebben de automatismen teruggevonden."

Voor Heynckes wordt het alvast de tweede keer dat hij als coach tegenover Hein Vanhaezebrouck staat. Met Bayer Leverkusen nam hij het op 15 juli 2009 in de seizoensvoorbereiding op tegen Racing Genk in een Limburgse galawedstrijd. De Duitsers wonnen met 1-2 na een thuistreffer van Kevin De Bruyne, één van zijn eerste doelpunten voor de Limburgers. "Intussen is Heynckes 72 jaar en bij Bayern terug binnengehaald als redder. Dat is pas een straffe carrière", stak Vanhaezebrouck zijn bewondering niet weg.

Bij Bayern is dit seizoen Sven Ulreich de vervanger van clubicoon Manuel Neuer, die met een voetblessure aan de kant staat. De 29-jarige Ulreich doet het goed in het Beierense doel en toonde eerder al een betrouwbaar sluitstuk te zijn. "Heynckes legt de nadruk op het defensieve, hij wou het aantal tegendoelpunten verminderen en is daarin geslaagd ook", aldus Ulreich. "Nu is alles nog mogelijk, ook de groepszege. We willen winnen tegen Anderlecht en PSG. De wedstrijden volgen elkaar momenteel in sneltempo op, in het voetbal kan alles snel gaan. Enkele weken geleden zei Lothar Matthäus nog dat ik een probleem met de ogen had en nu noemt hij mij bij de nationale ploeg."

Photo News

BELGA