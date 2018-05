Analisten ontleden Champions League-finale: "Als beide ploegen hun eigen spel spelen, wordt het een spectaculaire finale" JP

26 mei 2018

08u00 0 Champions League & Europa League Vanavond is het zover, Real Madrid en Liverpool spelen de Champions League-finale in het Olympisch stadion in Kiev. Deze drie analisten laten hun licht schijnen over de ultieme confrontatie.

Franky Van der Elst

Volgens Van der Elst is Real Madrid de grote favoriet. "Ik denk dat Real gaat winnen omdat ze kwaliteit in overvloed hebben. Als je kijkt welke ploegen ze hebben uitgeschakeld: PSG, Juventus en Bayern. Hun ervaring in de Champions League is een grote troef en misschien wel doorslaggevend. Al is Liverpool natuurlijk niet te onderschatten."

Ik hoop dat de wil om de finale te winnen groter is dan de schrik om ze te verliezen Franky Van der Elst

"Het zijn twee ploegen die vaak voor de aanval kiezen. Liverpool met veel pressie op de tegenstander en dan snel uitbreken. Real is ook geen ploeg die afwacht, ze zullen proberen het spel te maken en dan hebben ze voorin nog eens Ronaldo die kickt op dit soort wedstrijden. Als beide ploegen hun eigen spel spelen, dan kan het een spectaculaire finale worden. Ik hoop dat de wil om de finale te winnen groter is dan de schrik om ze te verliezen", besluit Van der Elst.

Wim De Coninck

De Coninck voorspelt een tweede Champions League-titel voor Liverpool. "Ze gaan aan het langste eind trekken in Kiev. Gewoonweg omdat ze volgens mij meer doelpunten zullen maken dan Madrid, zo simpel kan het zijn. Ook al hebben ze in de terugwedstrijd tegen AS Roma ook wel hun zwaktes getoond. Ze krijgen makkelijk doelpunten tegen, maar het grote voordeel van Liverpool is dat ze met het minste druk aan de aftrap kunnen verschijnen."

Liverpool gaat gewoon meer doelpunten maken als Real, zo simpel kan het zijn in het voetbal

Volgens de analist zal Real van hun eigen kracht uitgaan. "Ze zullen wel rekening houden met het directe voetbal van Liverpool op Salah, Firmino en Mané, maar ook Zidane zal zijn ploeg aanvallend voetbal laten brengen", klinkt het.

Bij Liverpool zullen de ogen gericht zijn op hun sterspeler Mohamed Salah, al doet de Egyptenaar wel mee aan de Ramadan. "Het is afwachten of het een groot effect zal hebben op zijn prestaties, want deze kunnen een belangrijke factor zijn met het oog op de einduitslag", besluit De Coninck.

Eric Van Meir

Volgens Van Meir is Real Madrid de grote favoriet. "Real heeft al twee keer op rij gewonnen en kan dat nu voor de derde keer doen. Het sterke aanvalstrio van Liverpool kan wel verrassen, maar je staat tegenover een geolied team dat veel ervaring heeft in de Champions League. Dat gaat toch een grote rol spelen. De spelers van Real Madrid zijn de stress en de druk gewoon die komen kijken bij een Champions League-finale, terwijl Liverpool toch jongere spelers heeft die het niet gewoon zijn om zo’n wedstrijden te spelen."

De aanvallers van Liverpool zijn sterker dan de verdedigers van Real, maar dat is andersom ook het geval Eric Van Meir

"Liverpool heeft aanvallend een grote weelde, hun aanvallers zijn sterker dan de verdedigers van Real Madrid, maar dat is andersom ook het geval. Real zal voor een groot deel rekenen op de klasse van Ronaldo, als hij zoals vorig jaar in de finale tegen Juventus speelt dan heb je daar als tegenstander weinig tegen in te brengen", klinkt het.

Van Meir maakt zich geen zorgen over het feit dat Mohammed Salah meedoet aan de Ramadan. "Ik denk niet dat het een grote invloed zal hebben op zijn spelniveau. Hij zit nog maar in de eerste week en hij zal de dag van de wedstrijd wel een uitzondering maken, anders kan je geen topprestatie leveren. Moest hij in de laatste dag van de ramadan hebben gezeten, dan zou het een ander verhaal zijn", besluit hij.