AA Gent eerst thuis bij mogelijke play-offs, voor Charleroi wacht wellicht Partizan Redactie

01 september 2020

13u43 0 Voetbal In Nyon is vanmiddag geloot voor het verdere verloop van de voorrondes voor de Champions League en de Europa League. AA Gent (CL), Standard en Charleroi (beiden EL) weten dus waar ze aan toe zijn.

Nadat AA Gent gisteren met Rapid Wenen een op papier haalbare kaart lootte voor de derde voorrondes van de Champions League - die door de coronacrisis over een wedstrijd wordt afgewerkt op 15 of 16 september -, wees een nieuwe loting vandaag uit dat de winnaar van dat duel de play-offs start met een thuiswedstrijd. Die worden dus wel volgens het klassieke patroon, met heen- en terugwedstrijden, afgewerkt. Bij een eventuele overwinning tegen Rapid wacht de Buffalo’s een dubbele confrontatie met Dinamo Kiev of AZ Alkmaar. De heenwedstrijd van die play-offs is voor 22 of 23 september, een week nadien volgt de terugwedstrijd. Op 1 oktober wordt er dan geloot voor de groepsfase van de Champions League. Kampioen Club Brugge is dankzij zijn titel al zeker van een plaats in één van de balletjes.

In de voorrondes van de Europa League weet Standard ook waar het aan toe is als het het Welshe Bala Town FC weet te kloppen in de tweede kwalificatieronde. Dan treffen de Rouches thuis Vojvodina, een team uit Servië. Ook die wedstrijd, die voorzien is voor 24 september, wordt gespeeld over een match. Nog dit: het duel in de tweede voorronde wordt uiteindelijk toch op Sclessin afgewerkt, op donderdag 17 september om 20u. De play-offs, de laatste halte voor de poulefase van de Europa League, worden eveneens in één match afgewerkt (op 1 oktober).

In de derde voorronde springt trouwens ook Charleroi in de dans. Als de nummer drie in de Jupiler Pro League van vorig seizoen leek Charleroi lange tijd rechtstreeks op weg naar de groepsfase, maar omdat Antwerp de Bekerfinale won tegen Club Brugge moeten de Zebra’s toch nog voorrondes afwerken, net als bij hun vorige Europese deelname in het seizoen 2015-2016. Toen schakelden ze eerst het Israëlische Beitar Jeruzalem uit, om vervolgens in de derde kwalificatieronde te stranden tegen het Oekraïense Zorya Luhansk.

In de derde voorronde werden ze in het niet-kampioenenspoor ingedeeld in groep 2, waarin ze op basis van hun clubcoëfficiënt geen reekshoofd zijn. Daardoor behoorde een duel met het Duitse Wolfsburg tot de mogelijkheden, uiteindelijk kwam het de winnaar van Sfintul Gheorghe Suruceni - Partizan uit de trommel. Meer dan waarschijnlijk zal het Partizan worden, na Rode Ster de nummer twee uit Servië en een vaste klant in de (voorrondes) van de Europa League.

Antwerp is als bekerwinnaar rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.

Lees ook.

AA Gent moet thuis voorbij Rapid Wenen in derde voorronde Champions League, Standard moet naar Wales in tweede voorronde EL