7 op 12 of 58%: niemand doet deze week beter dan Belgische clubs in Europa PJC/GLA

20 september 2019

06u48 0

Met dank aan de Europa League. Na de succesvolle avond gisteren hebben de Belgische clubs samen 7 op 12 gehaald. Van alle landen met minstens vier Europese deelnemers scoort niemand collectief beter, tenzij je Nederland (eveneens 7 op 12) hoger zou inschatten wegens via Ajax drie punten in de Champions League behaald. De slechtste leerling is Turkije, met amper één gelijkspel (Galatasaray op Jan Breydel). Mochten de Jupiler Pro League-clubs aan dit gemiddelde doorgaan, dan verzamelen ze samen 42 punten in de groepsfase, wat een succes zou zijn. Al moeten we wel nuanceren dat drie van onze vier teams aantraden tegen hun op papier zwakste tegenstander en dat enkel Genk op verplaatsing speelde.

Nederland: 7 op 12 of 58%

België: 7 op 12 of 58%

Spanje: 12 op 21 of 57%

Portugal: 6 op 12 of 50%

Engeland: 10 op 21 of 48%

Duitsland: 10 op 21 of 48%

Italië: 8 op 18 of 44%

Frankrijk: 5 op 15 of 33%

Rusland: 4 op 12 of 33%

Turkije: 1 op 12 of 8%