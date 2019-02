17 jaar na 'Het Mirakel van Praag': “Wie er bij was, kan het nog altijd niet geloven” KDZ

14 februari 2019

09u16 0 Champions League & Europa League Racing Genk speelt vanavond zijn Europa League-duel in Praag. De stad waar de Limburgers in 2002 de eerste keer de poort naar de Champions League open gooiden. “Onbegrijpelijk dat we ons toen geplaatst hebben”, zegt Koen Daerden.

Iedereen herinnert zich nog de duels tegen Real Madrid en AS Roma in de allereerste CL-campagne van Racing Genk in 2002. Maar voor het zo ver was, moest het jonge Genk van Dagano, Sonck en Daerden voorbij Sparta Praag in de laatste voorronde. Genk won de heenwedstrijd vlot met 2-0, maar ontsnapte in de return miraculeus. “In de heenwedstrijd hebben we niet tegen het echte Praag gespeeld”, weet Koen Daerden nog, intussen aan de slag als jeugdcoördinator bij Genk. “Ik herinner me dat Praag toen getroffen was door zware overstromingen. Het hoofd van de spelers stond echt niet naar voetbal, zij wilden zo snel mogelijk terug naar huis.”

Twee weken later trok Genk boordevol vertrouwen naar de Tsjechische hoofdstad. “Niemand had het gevoel dat het nog kon mislopen, behalve trainer Sef Vergoossen. Die wist dat de eerste wedstrijd echt geen waardemeter was.” Het superieure gevoel werd op het kwartier nog versterkt. Dagano scoorde uit de eerste kans. “Het feestje in een overvol Genks bezoekersvak werd ingezet en ook op het veld hadden we niet het gevoel dat het nog fout kon lopen.”

Genk ging rusten met een voorsprong en overleefde ook de eerste tien minuten na rust. “Al kreeg ik op dat moment wel al het gevoel dat de wedstrijd volledig aan het omslaan was. Achteraan was het man op man en hun backs speelden als flankaanvallers. Sparta maakte gelijk, maar Sonck prikte haast meteen tegen. De kloof was opnieuw drie doelpunten. Maar vanaf dan hebben we eigenlijk geen bal meer geraakt. We werden met de rug tegen muur gezet en Jan Moons stond in een schietkraam. Het was pompen en toch verzuipen”, lacht Daerden.

“Ik was toen 20 jaar, maar heb me nadien in mijn carrière nooit meer zó leeg gevoeld als toen. Lopen, rennen, springen, smijten en bidden dat de ballen op lat of paal zouden vliegen. Sef en mijn vader Jos stonden langs de kant te roepen en te tieren, maar niets lukte nog. Sparta Praag was gewoon veel sterker. Het is onbegrijpelijk dat wij ons daar toen geplaatst hebben. Wie er bij was, kan het nog altijd niet geloven. Maar dat maakt voetbal ook zo mooi.”

Madrid, Rome, Athene

Genk verloor de return uiteindelijk met 4-2, maar dat volstond om de poort naar het kampioenenbal een eerste keer open te gooien. “Vanaf dan was het één groot feest. Madrid, Rome, Athene: we hadden telkens het gevoel alsof we met de scouts op uitstap waren. Voor onze jonge groep was die campagne een onvergetelijke ervaring.” Genk pakte vier punten, maar eindigde wel laatste. “Ik hoop dat Praag ook voor deze groep niets dan mooie herinneringen zal opleveren.”