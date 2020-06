“Champions League wordt beslist in ‘final 8’ in Lissabon, Europa League-duels in Duitsland” ABD

15 juni 2020

19u10

Bron: Gazzetta dello Sport 1 Champions League De Gazzetta dello Sport weet het zeker: de Champions League wordt beslist in een ‘final 8-toernooi’ in de Portugese hoofdstad Lissabon. Voor de Europa League zal hetzelfde format gehanteerd worden, maar die resterende wedstrijden gaan door in Duitsland.

Is er eindelijk duidelijkheid over hoe de Champions en Europa League afgewerkt worden? Volgens de Gazzetta dello Sport zullen eerst de resterende wedstrijden van de 1/16de finales achter gesloten deuren worden afgewerkt. In de Champions League zijn dat: Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern München-Chelsea (3-0) en Barcelona-Napoli (1-1). Daarna zal er een minitoernooi - een ‘final 8’ - georganiseerd worden in Lissabon. De finale zou gepland staan op 23 augustus 2020. Istanbul zou dan in 2021 gaststad zijn voor de finale.

Ook in de Europa League moeten de duels in de 1/16de finales nog worden afgewerkt. Inter-Getafe en Roma-Sevilla, de enige duels waar nog geen heenmatch voor afgewerkt was, zullen beslecht worden in één wedstrijd in plaats van twee. De final 8 van de Europa League zal doorgaan in vier Duitse steden: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf en Keulen. De Europese Supercup wordt in Boedapest gehouden.

Het uitvoerend comité van de UEFA komt woensdag 17 juni samen om het bovenstaande scenario te bekrachtigen.