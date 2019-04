Champagne à volonté bij titelfeest PSG

23 april 2019

Paris Saint-Germain heeft beelden vrijgegeven van het kampioenenfeest in de kleedkamer. Met Neymar, maar vooral met Kylian Mbappé en Dani Alves. Het was duidelijk een stevig feestje met veel champagne. Neymar zette thuis het feest nog even verder. Het is de zesde landstitel in zeven jaar tijd voor PSG. In totaal mocht de club zich al acht keer tot kampioen kronen.