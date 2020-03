CEO voetbalbond: “Stopzetting competitie dringt zich voorlopig niet op, maandag beslissing over bekerfinale” Redactie

11 maart 2020

23u02 0 Voetbal Hoe moet het in coronatijden verder met de Jupiler Pro League en de bekerfinale volgende week zondag? Peter Bossaert, de CEO van de KBVB, zegt dat er eerst wordt gefocust op de wedstrijden van dit weekend. Daarna volgt een beslissing omtrent de bekerfinale.

Geen fans in de Europa League, geen voetbal in Italië. Om dan nog maar te zwijgen van alle maatregelen die her en der in andere sporttakken worden genomen. De nationale volleybalcompetitie is opgeschort tot 3 april. Hetzelfde verhaal voor de basketbalcompetitie. Andere, niet sport-gerelateerde evenementen vanaf 1.000 personen worden afgeraden.

Enkel de Jupiler Pro League lijkt overeind te blijven. De voetbalbond liet weten dat de slotspeeldag van de reguliere competitie komende zondag met supporters zou doorgaan, maar de vraag is of dat wel houdbaar is. Ook de bekerfinale lijkt in het gedrang te komen. Komt er op 22 maart een apotheose voor een leeg Koning Boudewijnstadion?

“Op dit moment focussen we ons op de organisatie van de wedstrijden dit weekend”, vertelt Bossaert in een reactie aan VTM Nieuws. “We zijn vastbesloten om maandag dan een beslissing te nemen in verband met de bekerfinale. In samenspraak met het crisiscentrum is beslist dat de wedstrijden van dit weekend kunnen doorgaan met publiek. Uiteraard onder strikte richtlijnen.”

Die richtlijnen moeten volgens Bossaert goed nageleefd worden. “Dan heb ik het bijvoorbeeld over voldoende afstand houden. Geen handen of kussen geven. Ik vraag de voetbalclubs ook nadrukkelijk om zoveel mogelijk buiten te blijven en zo de risicomomenten tot een minimum te beperken. Dingen die in de open lucht kunnen, gebeuren beter in de open lucht. Op die manier is het risco op besmetting kleiner.”

Voorlopig moet Bossaert dus geen rekening houden met een stopzetting van de competitie. Toch houdt hij een slag om de arm. “De woorden die we vandaag uitspreken, kunnen morgen al achterhaald zijn. Daar moeten we dus echt mee opletten. We moeten ons aanpassen aan de realiteit, maar voorlopig dring het stopzetten van de competitie zich dus niet op. Al sluiten we niet uit dat we daar volgende week wel over moeten spreken.”