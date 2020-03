CEO Pro League: “We hopen eind april - begin mei weer te voetballen” DMM/RN

16 maart 2020

07u33 12 Voetbal Pierre François maakt ten gevolge van de coronacrisis lange dagen als CEO van de Pro League, met grote bezorgdheid voor de economische en sportieve impact die dit op de clubs heeft. Al hoopt hij wel nog op zijn minst de competitie te kunnen afwerken.

“We hopen om opnieuw te voetballen eind april of begin mei. De competitie opschorten - zoals in het basketbal - maakt de voetballers economisch werkloos. Uiteraard ligt de prioriteit bij de volksgezondheid, maar opnieuw voetballen zou betekenen dat we de slotspeeldag in de Jupiler Pro League, de terugmatch in de 1B-finale en misschien wel de tien duels in play-off 1 kunnen afwerken.”

Het zijn woorden van hoop waarmee Pierre François vandaag de krant haalt bij het Franstalige Sudpresse. De CEO van de Pro League hoopt op zijn minst de slotspeeldag in de competitie te kunnen afwerken. “Ik ga er voorlopig niet vanuit dat er niet meer gevoetbald wordt. Het zal misschien nog even duren, maar mogelijk kunnen er speeldagen ingehaald worden door midweeks te spelen, nu geen enkele Belgische club Europees nog actief is. We moeten ook afwachten hoe het evolueert met de Champions League en de Europa League, maar mogelijk komen daar dagen vrij”, zei hij afgelopen weekend in onze krant.

Solidariteit

Bij Sudpresse laat François daarom ook weten dat hij EURO 2020 liever in de zomer van 2021 ziet. Extra tijd om eventuele wedstrijden in de competitie in te halen, weet u wel. Bij een verplaatsing naar de winter wordt het volgende seizoen dan weer te bruusk onderbroken, volgens François. Ook al wil François in de gegeven omstandigheden niet te ver vooruitkijken, hij kan niet om een hiaat in het reglement, die voor problemen zou kunnen zorgen als er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt.

“Als de huidige stand de laatste stand van dit seizoen is, rekenen we op de solidariteit van alle clubs”, zegt François. “Die solidariteit hebben we ook vorige zomer gehanteerd, waardoor we ons vijfde Europees ticket konden vrijwaren en AA Gent de plaats van KV Mechelen kon innemen in Europa.”

“Ik weet dat het reglement een hiaat vertoont om de huidige stand tot eindstand uit te roepen, maar als er niet meer gevoetbald wordt, zullen we iéts moeten doen. En hopen dat iedereen dat op basis van de solidariteit aanvaardt, want een juridische strijd moeten we ten allen prijze vermijden. De solidariteit heeft gesproken toen we vorig seizoen met een uitzonderlijke situatie te maken hadden rond ons vijfde Europees ticket. Niemand kan er omheen dat de situatie ook nu hoogst uitzonderlijk is.”